Ellen Pompeo e l’insolito fermo in aeroporto: il mistero dei semi di girasole

Ellen Pompeo, celebre per il suo ruolo di Meredith Grey nella serie “Grey’s Anatomy“, ha recentemente condiviso un episodio singolare accaduto in aeroporto che ha dell’incredibile. Durante un controllo di sicurezza, l’attrice è stata trattenuta per quasi un’ora dagli agenti, i quali hanno addirittura richiesto l’intervento degli artificieri. Il motivo di tale attenzione? Un innocuo sacchetto di semi di girasole.

L’insolita disavventura di Ellen Pompeo

Nel corso di un’intervista rilasciata a Travel + Leisure, Ellen Pompeo ha raccontato l’accaduto, avvenuto lo scorso marzo, mentre si preparava a imbarcarsi su un volo. L’attrice aveva con sé uno snack acquistato presso Erewhon, un noto market specializzato in prodotti salutisti di alta gamma. Il sacchetto di semi di girasole, sigillato e apparentemente innocuo, ha attivato un allerta durante i controlli di sicurezza, suscitando i sospetti degli agenti della TSA .

Pompeo ha descritto il momento in cui è stata fermata: “Mi hanno trattenuta per un’ora e hanno chiamato gli artificieri“. Secondo la sua spiegazione, la confezione contenente semi organici e biologici potrebbe aver presentato una sostanza chimica sulla superficie, che ha generato allerta durante la scansione. La situazione è diventata surreale, tanto che l’attrice ha offerto di gettare via i semi per accelerare il processo, ma il personale ha insistito che doveva attendere l’arrivo degli esperti per la rimozione del cibo sospetto.

La reazione di Ellen Pompeo e il suo approccio al viaggio

L’attrice ha raccontato di aver quasi perso il volo a causa di questa bizzarra situazione, esprimendo incredulità per quanto stava accadendo. “Era una situazione così assurda che nessuno ci avrebbe creduto. Ho scritto al mio agente: ‘Potrei non salire sull’aereo, e non crederai mai al motivo'”, ha detto con un sorriso. Nonostante l’inconveniente, l’episodio non ha intaccato la sua voglia di viaggiare. Pompeo ha dichiarato di aver imparato la lezione e ha deciso che d’ora in poi eviterà di portare semi di girasole Erewhon in valigia.

L’attrice ha rivelato quali sono i suoi “must have” per i viaggi in aereo, che sono decisamente più tradizionali. Tra gli oggetti indispensabili ci sono mentine, occhiali da sole, una bottiglia d’acqua riutilizzabile, disinfettante per le mani e salviette umidificate. “Faccio come Naomi Campbell, pulisco tutto il sedile”, ha scherzato, rivelando un lato pratico e attento alla pulizia.

L’ansia da viaggio di Ellen Pompeo

Oltre a raccontare l’episodio in aeroporto, Ellen Pompeo ha condiviso anche un aspetto più personale della sua vita da viaggiatrice. Ha confessato di essere una persona piuttosto ansiosa quando si tratta di volare. Durante il decollo, tende a stringere la mano ai suoi figli per trovare un po’ di conforto e tranquillità. “Anche se rischio di trasmettere a loro la mia stessa ansia”, ha aggiunto ridendo, mostrando un lato vulnerabile e umano che spesso viene trascurato nel mondo dello spettacolo.

In questo modo, l’attrice non solo ha raccontato un episodio curioso, ma ha anche offerto uno spaccato della sua vita quotidiana, rivelando le piccole paure e le abitudini che la accompagnano nei suoi viaggi. La sua esperienza in aeroporto, sebbene bizzarra, si è trasformata in un aneddoto divertente che la accompagnerà nei suoi futuri spostamenti.

