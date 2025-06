Ellen Kessler racconta la sua vita tra amori, ricordi e la sorella Alice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ellen Kessler, celebre icona della televisione italiana, ha recentemente condiviso aneddoti affascinanti sulla sua vita privata e professionale. In un’intervista, ha rivelato dettagli inediti riguardo alla sua relazione con Umberto Orsini e la sua intensa complicità con la sorella gemella, Alice. Le sue parole offrono uno spaccato di un’epoca e di un modo di vivere che ha segnato la storia della televisione italiana.

La proposta di matrimonio di Umberto Orsini

Ellen Kessler ha svelato che l’unica proposta di matrimonio ricevuta nella sua vita è stata quella di Umberto Orsini. “Stavamo insieme da tre mesi, mi chiese: ‘Vuoi sposarmi?’ Sì, risposi. Poi non me l’ha più chiesto”, ha raccontato Ellen, evidenziando la generosità e la passione per la cucina di Orsini. Nonostante la proposta non si sia concretizzata, il ricordo di quel momento rimane vivido nella mente di Ellen. La sua relazione con Orsini è stata caratterizzata da una forte complicità, ma anche da una certa complessità, come spesso accade nelle relazioni tra gemelli. Ellen ha anche rivelato che lei e Alice erano molto critiche nei confronti delle scelte amorose l’una dell’altra, ma la felicità reciproca ha sempre prevalso.

I legami con il mondo dello spettacolo

Le gemelle Kessler hanno vissuto esperienze straordinarie nel mondo dello spettacolo, tra cui estati indimenticabili a Positano, ospiti di Franco Zeffirelli. Ellen ha raccontato di come ha conosciuto il regista nel 1963, grazie a Umberto Orsini, che recitava in “Chi ha paura di Virginia Woolf?”. Le estati trascorse a Positano erano piene di incontri con personaggi illustri come Gregory Peck e il direttore d’orchestra Carlos Kleiber. Ellen e Alice si dedicavano alla ginnastica ogni mattina, a volte unendosi a Carla Fracci, creando un’atmosfera di convivialità e creatività. Questi ricordi rappresentano un periodo d’oro per le gemelle, che hanno saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama televisivo italiano.

La vita attuale di Ellen e Alice Kessler

Oggi, Ellen e Alice Kessler vivono poco fuori Monaco di Baviera, in due case separate ma comunicanti. Nonostante le loro differenze di carattere, continuano a condividere ogni aspetto della vita. Ellen si descrive come più inquieta e sportiva, mentre Alice è vista come più espansiva e ordinata. Le gemelle, che sono sempre state oggetto di attenzione per la loro bellezza, hanno anche riflettuto sulla loro scelta di vita, in particolare riguardo alla questione dei figli. “Non avendoli avuti non sappiamo cosa ci manca”, ha affermato Ellen, sottolineando il valore della loro indipendenza e la dedizione al lavoro. La loro storia è un esempio di come l’amore fraterno e la passione per la carriera possano coesistere, creando un legame indissolubile tra due donne che hanno segnato un’epoca.

