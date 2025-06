Elizabeth Hurley festeggia il 60° compleanno con una foto audace e rivela un nuovo amore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elizabeth Hurley, l’attrice e modella britannica, ha recentemente celebrato il suo 60° compleanno in modo originale, condividendo una foto senza veli sui social media. L’immagine, che la ritrae seduta su un prato con le gambe piegate e le braccia a coprire il corpo, ha catturato l’attenzione degli utenti per la sua bellezza e la sua forma fisica invidiabile. Con il sole al tramonto che illumina il suo viso, Hurley ha dimostrato che il tempo non sembra avere effetto su di lei, suscitando ammirazione e commenti positivi da parte dei fan.

Una carriera tra cinema e moda

Elizabeth Hurley ha costruito una carriera di successo sia nel mondo del cinema che in quello della moda. La sua notorietà è cresciuta grazie a ruoli iconici in film come “Austin Powers – Il controspione” e “Indiavolato“, che hanno contribuito a consolidare la sua immagine di star internazionale. Oltre alla recitazione, Hurley ha avuto un’importante carriera come modella, diventando il volto di Estée Lauder dal 1994 al 2001. Questo legame con il marchio cosmetico ha segnato un periodo significativo della sua vita professionale, durante il quale ha contribuito a lanciare diversi prodotti di bellezza.

In aggiunta alla sua carriera di attrice e modella, Elizabeth Hurley ha anche intrapreso un percorso imprenditoriale, lanciando la sua linea di costumi da bagno e abiti da mare, nota come Elizabeth Hurley Beach. Questa iniziativa ha dimostrato la sua versatilità e il suo impegno nel settore della moda, rendendola una figura di spicco nel panorama internazionale. La sua capacità di adattarsi e reinventarsi nel corso degli anni ha contribuito a mantenere viva la sua popolarità, facendola rimanere un’icona di stile e bellezza.

I segreti di bellezza di Elizabeth Hurley

Nonostante il passare del tempo, Elizabeth Hurley continua a mantenere una forma fisica che suscita invidia. Secondo quanto riportato da D la Repubblica, la sua routine di bellezza è caratterizzata da un approccio semplice ma efficace. Hurley si concentra su una skincare essenziale, abbinata a un’alimentazione sana che esclude alcol e zuccheri raffinati. Le verdure fresche e la protezione solare sono elementi fondamentali della sua quotidianità, contribuendo a preservare la salute della sua pelle.

Tra i prodotti che utilizza, spicca l’Estée Lauder Advanced Night Repair, un siero noto per le sue proprietà rigeneranti. Inoltre, non manca mai di applicare una buona crema idratante, essenziale per mantenere la pelle elastica e luminosa. La dedizione di Hurley alla cura della pelle e al benessere generale è evidente nei risultati che mostra, rendendola un esempio di come una routine di bellezza ben strutturata possa fare la differenza nel tempo.

Un compleanno speciale e un nuovo amore

Nel post che ha accompagnato la sua foto di compleanno, Elizabeth Hurley ha scritto: “Happy birthday to me! This year has already been a wild ride”, esprimendo la sua gioia per i traguardi raggiunti. Ha sottolineato il suo trentesimo anno come testimonial per Estée Lauder e l’anniversario del suo brand Elizabeth Hurley Beach, eventi che rendono questo compleanno ancora più significativo.

In un ulteriore sviluppo, Hurley ha rivelato di essere innamorata, scrivendo: “I’m in love”. Secondo quanto riportato da DiLei, l’attrice sta vivendo una relazione con il cantante country Billy Ray Cyrus, noto per essere l’ex marito di Tish Cyrus e padre di Miley Cyrus. La notizia della loro storia d’amore ha catturato l’attenzione dei media, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla celebrazione del suo compleanno. La vita personale di Hurley continua a essere sotto i riflettori, rendendola una figura affascinante e sempre attuale nel mondo dello spettacolo.

