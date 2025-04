Elisabetta Gregoraci: un gesto d’amore che commuove, il legame con Nathan Falco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl e conduttrice, ha recentemente dimostrato il suo profondo affetto materno attraverso un gesto che ha toccato il cuore di molti. Nonostante la distanza che la separa dal figlio Nathan Falco, attualmente iscritto a un prestigioso collegio in Svizzera, Elisabetta non esita a prendere un volo per raggiungerlo, anche solo per condividere una cena. Questo episodio mette in evidenza il forte legame che unisce madre e figlio, nonostante gli impegni scolastici e le sfide quotidiane.

Il legame speciale tra Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco

Nathan Falco Briatore, frutto dell’unione tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore, ha iniziato il suo percorso educativo al Collège du Léman, una rinomata scuola privata situata nei pressi di Ginevra. La scelta di iscrivere Nathan in questa istituzione è stata una decisione condivisa dai genitori, con l’intento di offrirgli un’educazione internazionale di alta qualità. Il Collège du Léman è conosciuto per il suo vasto campus di otto ettari e per le rette annuali che possono superare i 100.000 euro.

Nonostante la distanza fisica, Elisabetta ha dimostrato in più occasioni la sua dedizione come madre. In un’intervista, ha rivelato di aver preso un aereo per raggiungere Nathan semplicemente per cenare insieme, evidenziando l’importanza di mantenere un contatto costante con il figlio. Questo gesto ha suscitato ammirazione e ha messo in luce il forte legame affettivo che caratterizza il loro rapporto.

La decisione di inviare Nathan in un collegio svizzero non è stata semplice per Elisabetta. Ha condiviso le sue emozioni riguardo alla separazione, pur riconoscendo i vantaggi di un’educazione internazionale. Durante un’intervista a “Verissimo“, ha affermato: “Sarebbe un’occasione di vita molto importante per Nathan, io e Flavio non abbiamo avuto la possibilità di studiare in questo tipo di scuole, quindi per lui sarebbe una cosa bella, ma, amore di mamma, io farò un po’ più fatica a staccarmi da lui”.

La collaborazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, nonostante la loro separazione, è rimasto solido e collaborativo. I due genitori lavorano insieme per garantire il benessere di Nathan, partecipando attivamente a momenti significativi della sua vita. Recentemente, sono stati avvistati insieme mentre accompagnavano il figlio al collegio in Svizzera, condividendo momenti di commozione e orgoglio.

Elisabetta continua a bilanciare la sua carriera con il ruolo di madre, dimostrando che, nonostante gli impegni professionali e la distanza, l’amore per Nathan Falco rimane la sua priorità. La sua dedizione è un esempio di come sia possibile mantenere un legame forte e significativo con i propri figli, anche in situazioni complesse. La storia di Elisabetta e Nathan rappresenta un messaggio di amore e resilienza, che risuona con molte famiglie che affrontano sfide simili.

