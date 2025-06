Elisabetta Gregoraci svela la sua lussuosa casa a Monte Carlo in Cribs Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl e imprenditrice, ha recentemente aperto le porte della sua residenza di lusso a Monte Carlo nel programma MTV “Cribs Italia”. La sua abitazione, caratterizzata da ambienti luminosi e arredamento elegante, riflette il suo stile di vita e la sua personalità. La narrazione della casa è accompagnata dalla voce di Giulia Salemi, che guida gli spettatori attraverso gli spazi raffinati e le scelte di design che rendono unica la dimora della Gregoraci.

Un ambiente luminoso e raffinato

La casa di Elisabetta Gregoraci è un esempio di eleganza moderna, con stanze ampie e ben illuminate. La showgirl ha rivelato che l’architetto l’ha assistita nella scelta delle nuance di colore, creando un’atmosfera accogliente e sofisticata. Gli spazi sono arredati con gusto, con un mix di elementi chic e funzionali. Il salone, in particolare, si distingue per le sue dimensioni generose e per la combinazione di bianco e nero, che conferisce un contrasto visivo affascinante.

Alle pareti, numerose fotografie che ritraggono momenti significativi della vita di Elisabetta, sottolineano il suo amore per la fotografia. “Mi piace moltissimo farmi fotografare”, ha dichiarato, esprimendo il suo orgoglio per la propria immagine. L’ingresso della casa è altrettanto impressionante, con un design sofisticato che include una grande pianta e un tavolo in cristallo, creando un impatto visivo notevole per chi varca la soglia.

La zona notte e il guardaroba

La stanza da letto di Gregoraci è un rifugio di tranquillità, dominato da tonalità chiare e accoglienti. Il letto, con testata e cuscini color tortora, invita al relax, mentre i cassettoni trasparenti rivelano una collezione di gioielli ben organizzata. La presenza di una stanza guardaroba, completa di abiti e accessori, aggiunge un ulteriore tocco di lusso alla zona notte. Anche i bagni sono progettati con attenzione ai dettagli, offrendo comfort e stile.

Elisabetta ha voluto che ogni angolo della sua casa rispecchiasse la sua personalità e il suo stile di vita. La cura per i dettagli è evidente in ogni scelta, dai materiali utilizzati agli oggetti decorativi, creando un ambiente che è sia funzionale che esteticamente piacevole.

Un terrazzo con vista mozzafiato

Uno degli elementi più affascinanti della casa è senza dubbio l’enorme terrazzo, che offre una vista spettacolare sul Principato di Monaco. “Da qui puoi ammirare tutta Monaco!”, ha affermato Elisabetta, esprimendo la sua gioia per questo spazio all’aperto. Il terrazzo non è solo un luogo di relax, ma anche un’area dove la showgirl può godere di momenti di tranquillità lontano dai suoi numerosi impegni professionali.

In aggiunta, la casa include una zona dedicata all’attività fisica, con attrezzature come tapis roulant e cyclette, sottolineando l’importanza che la Gregoraci attribuisce al benessere e alla salute. La sua casa non è solo un rifugio, ma anche un luogo dove può mantenere uno stile di vita attivo e sano.

Un impegno sociale costante

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci è fortemente impegnata in attività benefiche. È un volto noto della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e dedica parte del suo tempo a sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione del cancro. La perdita della madre, Carmela, avvenuta nel 2010 a causa della malattia, ha influenzato profondamente il suo impegno in questo campo.

La casa di Monte Carlo rappresenta non solo il successo professionale di Elisabetta, ma anche il suo desiderio di utilizzare la propria visibilità per fare la differenza nella vita degli altri. La sua storia è un esempio di come il successo personale possa essere accompagnato da un forte senso di responsabilità sociale.

