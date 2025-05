Elisabetta Gregoraci si racconta: tra insicurezze, successi e relazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Gregoraci, nota conduttrice e showgirl, si apre in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando un lato più personale e vulnerabile della sua vita. Dietro il sorriso smagliante e la carriera sotto i riflettori, emerge una donna che affronta le insicurezze quotidiane con una dose di ironia e autenticità. Dalla sua passione per i dolci alle esperienze di vita che l’hanno plasmata, Gregoraci condivide momenti significativi della sua esistenza, tra cui la sua storia d’amore con Flavio Briatore e il suo ruolo di madre.

Un sorriso e un pacchetto di biscotti

Elisabetta Gregoraci non ha paura di mostrarsi per quella che è. In un momento di sincerità, racconta di come affronti le sue insicurezze con un pacchetto di biscotti. «Le sembra tanto strano? Li mangio eccome. Se non mi crede, le mando la foto del cassetto nel mio camerino», afferma, mostrando immagini di cracker dietetici e merendine al cioccolato. Questo gesto rivela un lato umano e autentico, lontano dall’immagine patinata che spesso si ha delle celebrità. La Gregoraci non si sottrae nemmeno alla tentazione di curiosare nel telefono del partner, ammettendo di aver usato il dito di Flavio Briatore per sbloccare i messaggi mentre lui dormiva. «Sul momento mi sono un po’ vergognata, dopo mi ha fatto ridere», confida, sottolineando che non ha scoperto nulla di compromettente.

Le origini e la carriera

Nata in Calabria, Elisabetta si trasferisce a Roma a soli 18 anni, dove affronta il suo primo provino per uno spot pubblicitario. Ricorda con un sorriso le risate degli addetti ai lavori, non tanto per le sue battute, quanto per il suo inglese incerto. Nonostante le difficoltà iniziali, riesce a farsi strada nel mondo dello spettacolo. «Mi presero», racconta, evidenziando come i primi guadagni, depositati in banca con l’aiuto della madre, segnino l’inizio di un percorso costellato di sfide e opportunità. Tra i tanti rifiuti, ricorda un episodio in cui fu scartata per una pubblicità: «Gambe e fisico andavano bene, il viso no. ‘Toglie l’attenzione al prodotto’». Nonostante le delusioni, la sua determinazione non vacilla. Dopo una breve apparizione in un film di Carlo Verdone, entra nel mondo della televisione come valletta in “La casa dei sogni” con Milly Carlucci, dove riceve un consiglio prezioso da Pippo Baudo: «Sorridi sempre, usa il diaframma quando parli. E sii te stessa».

La vita privata e il rapporto con Flavio Briatore

Il legame tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha sempre suscitato curiosità e gossip. Recentemente, la complicità tra i due, emersa in un’intervista, ha alimentato voci su un possibile riavvicinamento. «Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio», spiega, sottolineando l’importanza della loro relazione per il benessere di Nathan Falco, il loro figlio di 15 anni. La Gregoraci si definisce la madre severa, quella dei “no“, cercando di educare il figlio al valore delle cose. Lo porta in Kenya, dove possiedono una casa, per visitare orfanotrofi, insegnandogli a riconoscere la sua fortuna.

Il rapporto con Briatore è descritto come un esempio di equilibrio. «Flavio è famiglia. Quando è stato male e l’hanno operato, ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale», racconta, evidenziando la profondità del loro legame. Nonostante le malelingue, la Gregoraci ribadisce il suo impegno nel lavoro e la sua indipendenza economica. «Lavoro, non mi sono mai fermata», afferma, chiarendo che il loro amore ha avuto una durata significativa: «Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni».

La resilienza e il futuro

Elisabetta Gregoraci ha affrontato momenti difficili nella sua vita, come la perdita della madre, che le ha lasciato un’ansia costante. «Ho paura di perderli come mi è successo con lei», confessa, riferendosi alle persone a lei care. Tuttavia, guarda avanti con determinazione, consapevole che la vita è fatta di alti e bassi. «Per prima cosa devi aiutarti tu, perché alla fine si è comunque soli», afferma, dimostrando una forza interiore che la guida nei momenti di difficoltà. La sua carriera, che include il recente programma “Audiscion” su Rai2, è il risultato di un impegno costante. Dalla perdita di un programma è nato “Amaty“, un’app dedicata al benessere, che offre percorsi con psicologi e nutrizionisti.

Elisabetta si definisce fortunata in amore, nonostante le sue relazioni passate. «Sono stata molto amata. Mi sono innamorata anch’io, ho vissuto», afferma, chiudendo un capitolo della sua vita con serenità. La sua storia è un esempio di resilienza e capacità di affrontare le sfide, sempre con un sorriso e un pacchetto di biscotti a portata di mano.

