Elisabetta Gregoraci si racconta: amore, famiglia e relazioni passate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl di 45 anni, ha recentemente condiviso dettagli della sua vita privata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Gregoraci ha parlato delle sue esperienze amorose, del suo rapporto con il figlio Nathan Falco e dell’ex marito Flavio Briatore, rivelando un lato più personale e vulnerabile della sua vita.

La fine della relazione con Giulio Fratini

Nel corso dell’intervista, Elisabetta ha affrontato la sua recente rottura con Giulio Fratini, imprenditore toscano di 34 anni. La showgirl ha spiegato che la relazione, durata due anni, è giunta al termine per motivi personali. “Con Giulio è finita dopo due anni. Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco”, ha dichiarato. Nonostante la separazione, ha sottolineato che i due sono rimasti in buoni rapporti, evidenziando l’importanza di mantenere un legame civile anche dopo la fine di una storia d’amore. “C’è stato dispiacere per un fatto che è accaduto, di cui però non voglio parlare”, ha aggiunto, lasciando intendere che ci sono stati momenti difficili da affrontare.

Riflessioni sull’amore e le relazioni

Elisabetta si considera fortunata in amore, nonostante le sue relazioni passate. “Sono stata molto amata. Mi sono innamorata anch’io, ho vissuto. L’amore è il motore della vita”, ha affermato. La showgirl ha riconosciuto che ogni storia ha le sue peculiarità e che, sebbene ci siano stati errori, ogni esperienza contribuisce alla crescita personale. “Mi fido troppo, pure nelle amicizie, a volte le persone sono diverse da come immagini”, ha spiegato, evidenziando la sua natura fiduciosa. Nonostante ciò, ha affermato di non tollerare le scappatelle, sottolineando la sua integrità e il valore della lealtà.

Il legame con Nathan Falco

Un tema centrale dell’intervista è stato il suo rapporto con il figlio Nathan Falco, di 15 anni. Elisabetta ha descritto il suo ruolo di madre, rivelando di essere la figura più severa tra i due genitori. “Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà”, ha detto, riferendosi alle regole che impone al figlio. La showgirl ha anche parlato dell’importanza di insegnare a Nathan il valore delle cose, sottolineando che non è viziato e che ha una buona educazione. “In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici. Ci tengo a fargli capire che è un privilegiato”, ha affermato, dimostrando il suo impegno nel far comprendere al figlio l’importanza della gratitudine e della consapevolezza.

Il rapporto con Flavio Briatore

Elisabetta ha anche parlato del suo ex marito Flavio Briatore, con il quale ha mantenuto un buon rapporto nonostante la separazione. “Ci vuole un grande lavoro. Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto”, ha detto, sottolineando l’importanza di mettere al primo posto il benessere del figlio. Ha rivelato che, nonostante le discussioni normali che possono sorgere, entrambi si sono impegnati per mantenere un equilibrio familiare. “Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l’hanno operato, ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale”, ha aggiunto, evidenziando la sua dedizione e il supporto reciproco in momenti difficili.

Affrontare le critiche e le chiacchiere

Infine, Elisabetta ha affrontato le critiche e le chiacchiere che spesso la circondano, in particolare riguardo alla sua relazione con Briatore. “Me le dicono ancora. Se vado in un posto: ‘Ah, gliel’ha pagato Briatore il biglietto’. Come se vivessi a carico suo”, ha dichiarato, difendendo la sua indipendenza e il suo impegno professionale. Ha sottolineato che le chiacchiere non la influenzano e che è importante andare avanti, nonostante le opinioni altrui. “Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni“, ha concluso, rimarcando la profondità dei suoi sentimenti e la serietà della loro relazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!