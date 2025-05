Elisabetta Gregoraci rivela dettagli inediti sulla sua vita privata e il rapporto con Flavio Briatore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl e conduttrice, ha recentemente condiviso momenti intimi della sua vita personale, rivelando aneddoti interessanti sul suo ex marito Flavio Briatore e sulla loro famiglia. Le sue dichiarazioni, rilasciate in un’intervista al “Corriere della Sera”, offrono uno spaccato della loro relazione, che, nonostante la separazione, continua a essere caratterizzata da un forte legame per il bene del loro figlio.

Un gesto curioso durante il sonno di Flavio Briatore

Nel corso dell’intervista, Elisabetta ha raccontato un episodio curioso che rispecchia la loro intimità. Ha svelato di aver utilizzato il dito di Flavio mentre dormiva per sbloccare il suo telefono e leggere i messaggi. “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi”, ha dichiarato la Gregoraci. Questo gesto, sebbene possa sembrare insolito, mette in luce un aspetto della loro relazione che, nonostante la fine del matrimonio, rimane caratterizzata da una certa complicità. La showgirl ha voluto sottolineare come, anche nei piccoli gesti quotidiani, ci sia un legame che persiste, rendendo la loro interazione unica e particolare.

Un rapporto familiare solido nonostante la separazione

Nonostante la separazione avvenuta anni fa, Elisabetta e Flavio hanno mantenuto un legame forte e affiatato, soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco. La Gregoraci ha paragonato la loro situazione a quella di Al Bano e Romina, noti per il loro legame anche dopo la fine del matrimonio. “Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi… Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi”, ha affermato. Questa affermazione mette in evidenza non solo il rispetto reciproco, ma anche la volontà di mantenere un ambiente sereno per Nathan, che continua a essere al centro delle loro vite. Elisabetta ha anche scherzato sulla possibilità di creare un format televisivo simile a “Casa Vianello“, suggerendo che la loro interazione potrebbe intrattenere il pubblico.

Sfide personali e professionali affrontate con determinazione

Oltre a parlare del suo rapporto con Flavio, Elisabetta ha affrontato anche le sfide personali che ha dovuto affrontare nel corso degli anni. Ha rivelato che il distacco dal figlio, che ha iniziato a studiare in Svizzera, le ha causato notevoli stress e un abbassamento delle difese immunitarie. “La scorsa estate non sono stata bene, troppo stress, mi si erano abbassate le difese immunitarie. Ho accusato il distacco da Nathan Falco”, ha spiegato. Questo passaggio della sua vita ha rappresentato un momento difficile, evidenziando come la maternità comporti anche sacrifici e preoccupazioni. La Gregoraci ha dimostrato una grande determinazione nell’affrontare queste difficoltà, cercando di mantenere un equilibrio tra la sua carriera e la sua vita familiare. La sua esperienza offre uno spunto di riflessione su come le sfide personali possano influenzare la vita quotidiana, ma anche su come affrontarle con resilienza e positività.

