Elisabetta Gregoraci racconta la sua carriera e il legame con Flavio Briatore in una nuova intervista

La showgirl Elisabetta Gregoraci, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha condiviso dettagli significativi della sua carriera e della sua vita personale. Attraverso le sue parole, emerge un ritratto di una donna che ha affrontato sfide e pregiudizi, mantenendo sempre la propria autenticità.

Gli inizi della carriera di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in modo piuttosto inusuale. La showgirl ha rivelato di aver inviato domande per partecipare a un’agenzia di modelle, la Elite, mentre si trovava in Calabria. La sua decisione di trasferirsi a Roma, piuttosto che a Milano, è stata influenzata dalla salute della madre, che non stava bene. Il padre, desiderando che seguisse una carriera più tradizionale, le aveva proposto di aiutarla con le spese universitarie, a patto che tornasse a casa se non avesse avuto successo entro un anno.

Dopo sei mesi dal suo arrivo nella capitale, Elisabetta ha ottenuto il suo primo lavoro come valletta nel programma “La casa dei Sogni” condotto da Milly Carlucci. Ricorda con affetto il suo primo spot pubblicitario per la Fanta, in cui partecipava a un cast americano. La sua mancanza di padronanza della lingua inglese la portava a situazioni divertenti, ma nonostante ciò, ha ottenuto i suoi primi guadagni. A soli diciotto anni, si è trovata a dover aprire un conto in banca, un passo significativo per una giovane proveniente dalla Calabria.

Affrontare i pregiudizi nel mondo dello spettacolo

Elisabetta ha parlato anche delle difficoltà e dei pregiudizi che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera. Nonostante le sfide, ha trovato conforto nei consigli di Pippo Baudo, un veterano della televisione italiana. Le sue parole, “Sorridi sempre, usa il diaframma quando parli. E sii te stessa”, sono diventate un mantra per la Gregoraci, che ha cercato di rimanere fedele a se stessa in un ambiente spesso critico e giudicante.

La showgirl ha dimostrato una notevole resilienza, riuscendo a trasformare le difficoltà in opportunità. La sua carriera, pur essendo stata segnata da pregiudizi, è stata anche costellata di successi e riconoscimenti che l’hanno portata a diventare un volto noto della televisione italiana.

Il legame con Flavio Briatore e la vita familiare

Elisabetta Gregoraci è stata sposata con l’imprenditore Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. Nonostante la fine del loro matrimonio, i due mantengono un legame affettuoso e profondo. Elisabetta ha sottolineato che Flavio è parte della sua famiglia e che il loro rapporto è caratterizzato da un forte affetto reciproco.

Un episodio significativo che ha condiviso è stato il periodo in cui Flavio ha affrontato un intervento chirurgico. Elisabetta ha passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, dimostrando un attaccamento che va oltre le convenzioni. La showgirl ha anche ironizzato sul fatto che molte persone si aspettano di vederli insieme, paragonando la loro situazione a quella di Al Bano e Romina.

Elisabetta ha concluso la sua riflessione sul loro rapporto affermando che, nonostante le dinamiche familiari, stanno bene così e si divertono a punzecchiarsi. Ha persino suggerito l’idea di un format televisivo che li vedrebbe protagonisti, simile a “Casa Vianello“, per divertire il pubblico con la loro chimica e il loro affiatamento.

