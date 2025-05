Elisabetta Gregoraci racconta il suo difficile periodo: salute, famiglia e relazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Gregoraci, nota presentatrice di Rai Due e conduttrice del programma Audiscion, ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera. In questa conversazione, la Gregoraci ha parlato apertamente delle sfide che ha affrontato negli ultimi mesi, inclusi problemi di salute e il distacco dal figlio, che ha scelto di proseguire i suoi studi in Svizzera. La sua testimonianza offre uno spaccato di vulnerabilità e resilienza, elementi che caratterizzano il suo percorso personale e professionale.

Un periodo di difficoltà e la lotta contro lo stress

Durante l’intervista, Elisabetta ha rivelato di aver vissuto un’estate complicata, segnata da problemi di salute legati allo stress. “Non sono stata bene, mi si erano abbassate le difese immunitarie”, ha dichiarato, evidenziando come la pressione possa influenzare il benessere fisico. La conduttrice ha anche sottolineato l’impatto emotivo dell’allontanamento dal figlio, che ha deciso di trasferirsi in Svizzera per motivi di studio. “I primi mesi di lontananza sono stati difficili”, ha confessato, ma ha aggiunto che affrontare tali situazioni con calma è fondamentale. La sua esperienza mette in luce l’importanza di prendersi cura di sé e di affrontare le difficoltà con serenità.

L’allontanamento da Battiti Live e la reazione creativa

Elisabetta Gregoraci ha anche parlato della sua recente esclusione dal programma musicale Battiti Live, dopo sette anni di conduzione. “Mi hanno tolto il mio programma, mi è dispiaciuto ma ora sto bene”, ha affermato, rivelando come questa situazione si sia aggiunta alle sfide già presenti nella sua vita. Nonostante il dispiacere, la Gregoraci ha trovato la forza di reagire in modo proattivo. Ha lanciato un’applicazione chiamata Amaty, concepita per supportare le persone in un percorso di benessere, collaborando con professionisti come psicologi e nutrizionisti. Questa iniziativa rappresenta un modo per trasformare le esperienze negative in opportunità di crescita e aiuto per gli altri.

La chiusura della relazione con Giulio Fratini

Un altro tema affrontato nell’intervista è stata la recente conclusione della sua relazione con Giulio Fratini, dopo due anni insieme. Elisabetta ha confermato che la decisione di interrompere la relazione è stata sua, senza entrare nei dettagli specifici. “Sono successe certe cose, ma fa parte del gioco”, ha commentato, mostrando una certa maturità nel gestire la situazione. Nonostante la fine della storia d’amore, ha sottolineato che i rapporti tra di loro sono rimasti buoni, un aspetto che evidenzia la sua volontà di mantenere relazioni positive anche dopo la separazione.

Elisabetta Gregoraci, attraverso la sua testimonianza, offre uno spaccato di vita reale, affrontando con coraggio e determinazione le sfide personali e professionali. La sua capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita è un messaggio di speranza e resilienza per molti.

