Elisabetta Gregoraci parla del suo addio a Battiti Live: “È stato un distacco doloroso”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Elisabetta Gregoraci ha recentemente condiviso i suoi sentimenti riguardo alla sua uscita da Battiti Live, il popolare programma musicale di Radio Norba. Durante un’intervista nel podcast di Giulia Salemi, la conduttrice ha rivelato le emozioni che ha vissuto in seguito al suo allontanamento, descrivendo il legame profondo che aveva con il programma e il team. La sua testimonianza offre uno spaccato di come il mondo dello spettacolo possa influenzare le relazioni personali e professionali.

La transizione a Battiti Live e il passaggio di testimone

Nel febbraio del 2024, durante una puntata di Tv Talk, Elisabetta Gregoraci è stata interrogata sulle voci che circolavano riguardo al possibile ingresso di Ilary Blasi come sua sostituta alla conduzione di Battiti Live. La Gregoraci, con una risposta evasiva, ha dichiarato: “Guarda, non ci sono state conferme ufficiali e quindi io non posso aggiungere nulla”. Tuttavia, poco dopo, Ilary Blasi ha effettivamente preso il suo posto, scatenando una serie di reazioni nel pubblico e nei fan del programma.

Dopo l’inizio della nuova stagione su Mediaset, Elisabetta ha confessato di non essere riuscita a guardare nemmeno una puntata, rivelando: “Se ho visto almeno una puntata? Non me lo chiedete vi prego, emotivamente non ci sono riuscita”. Questo commento mette in luce il forte impatto emotivo che la conduzione di Battiti Live ha avuto su di lei. La Gregoraci ha anche accennato alla sua felicità nel tornare a lavorare con la Rai, sottolineando come il suo passato con il programma fosse molto più di un semplice lavoro.

Un legame familiare con il programma

Ospite nel podcast di Giulia Salemi, Elisabetta ha approfondito il suo addio a Battiti Live, descrivendo il programma come una vera e propria famiglia. “Per me Battiti Live era proprio una famiglia. L’ho fatto per sette anni, eravamo molto uniti”, ha dichiarato. Questo legame ha reso il distacco ancora più difficile da affrontare. La conduttrice ha paragonato la sua esperienza con il programma a quella di un genitore che vede il proprio figlio allontanarsi: “È un po’ come mio figlio Nathan che è andato a Ginevra, questo show è andato da un’altra parte, quindi io l’ho vissuto proprio come un distacco”.

Elisabetta ha rivelato che il dispiacere che ha provato non è stato solo professionale, ma anche umano. “C’è stato un vero dispiacere dal punto di vista umano, ancora oggi mi commuovo”, ha affermato. Nonostante il cambiamento, ha mantenuto i contatti con il team di Battiti Live, sottolineando l’importanza delle relazioni costruite nel corso degli anni.

Le ragioni dietro l’allontanamento

Il motivo del suo allontanamento da Battiti Live è stato descritto come una scelta aziendale. Elisabetta ha spiegato che non si è trattato solo di una sua esclusione, ma di un cambiamento più ampio che ha coinvolto l’intero programma. “Questa cosa qui mi ha molto ferita, perché non ho lasciato da parte una trasmissione, ma proprio degli affetti e una famiglia”, ha dichiarato.

La Gregoraci ha chiarito di non nutrire rancore nei confronti di chi ha preso in mano il programma, ma ha evidenziato come il legame affettivo con il team fosse particolarmente forte. “Anche Made in Sud l’ho fatto per 13 anni, davvero tanti anni, quindi inevitabilmente diventi una famiglia, ma in questo caso lo era ancora di più”, ha aggiunto. Questo legame profondo ha reso il distacco ancora più significativo, evidenziando come il mondo dello spettacolo possa influenzare le emozioni e le relazioni personali.

Elisabetta Gregoraci continua a lavorare in altri progetti, come il programma Audiscion con Gigi e Ross, ma il ricordo di Battiti Live rimane un capitolo importante della sua carriera e della sua vita.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!