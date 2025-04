Elisabetta Gregoraci: la vita sentimentale dopo la separazione da Flavio Briatore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl e imprenditrice, ha recentemente rivelato di essere tornata single, dopo la sua relazione con Giulio Fratini. In un’intervista a Verissimo, ha parlato apertamente delle sue esperienze amorose, rivelando sia momenti di gioia che di sofferenza. La sua vita sentimentale continua a suscitare l’interesse dei media e dei fan, specialmente dopo che Fratini ha ufficializzato la sua nuova relazione con Antonella Fiordelisi.

Il dispetto a Giulio Fratini

Il gossip attorno a Elisabetta Gregoraci si è intensificato dopo che Dagospia ha riportato alcune indiscrezioni sulla sua interazione con Luca Larocca, amico di Giulio Fratini. Secondo le fonti, Elisabetta e Luca si sarebbero mostrati in atteggiamenti affettuosi durante una biciclettata e una cena a Forte dei Marmi. Questo comportamento è stato interpretato come un modo per fare dispetto all’ex compagno, che recentemente ha condiviso sui social la sua nuova relazione con Antonella Fiordelisi.

Un ulteriore episodio che ha alimentato il gossip è avvenuto quando Fratini ha pubblicato una storia su Instagram dal ristorante di Monte Carlo. Poco dopo, anche la Gregoraci ha condiviso una storia dallo stesso locale, alimentando le speculazioni su un possibile confronto tra i due ex. La relazione tra Elisabetta e Giulio è durata a lungo, ma dopo le voci di crisi, la rottura è stata confermata. Mentre Gregoraci si è dichiarata single, Fratini ha trovato un nuovo amore in Fiordelisi, che, secondo le indiscrezioni, non sarebbe affatto contenta di questi “dispetti”.

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci

Durante la sua ospitata a Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua vita sentimentale con sincerità. Ha rivelato di essersi innamorata nuovamente dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, con cui mantiene un buon rapporto. Tuttavia, ha anche ammesso di aver vissuto momenti di grande sofferenza. “Ho amato e sofferto tanto. Ci sono state storie poi finite”, ha dichiarato, sottolineando come le sue esperienze passate l’abbiano portata a una maggiore consapevolezza di sé.

Gregoraci ha anche condiviso che, dopo aver avuto relazioni durature, ha deciso di lasciar andare quelle che non la soddisfacevano più. “Sto molto bene come sto, da sola. Prima avevo paura, ma ora ho capito che è importante rispettarsi e volersi bene”, ha affermato. La sua evoluzione personale è evidente, e la showgirl sembra aver trovato una nuova serenità nella sua vita.

Il rapporto con Flavio Briatore

Nonostante la separazione, il legame tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore rimane forte. La showgirl ha rivelato che, durante un periodo difficile per Briatore, si è fatta trovare al suo fianco, dimostrando che il rispetto e l’affetto reciproco sono fondamentali. “Penso che queste siano le cose importanti della vita. È bello rimanere una famiglia”, ha commentato, evidenziando come la loro relazione si basi su un’intelligenza condivisa.

Il loro legame è ulteriormente rafforzato dalla presenza del figlio Nathan Falco, che ha compiuto 15 anni nel 2025. La coppia ha sempre cercato di mantenere un ambiente sereno per il loro bambino, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile costruire relazioni positive anche dopo una separazione. La vita di Elisabetta Gregoraci continua a essere al centro dell’attenzione, e le sue scelte personali e professionali continueranno a ispirare e intrigare il pubblico.

