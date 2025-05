Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: un incontro a distanza di quattro anni dal Grande Fratello Vip

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente incontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, avvenuto nel podcast “Non Lo Faccio X Moda“, ha riacceso l’attenzione sul loro rapporto, che ha vissuto alti e bassi durante e dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Le due donne hanno condiviso riflessioni sulla loro esperienza all’interno della Casa e sui legami che si sono formati, in particolare quello tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli.

Le emozioni post Grande Fratello

Elisabetta Gregoraci ha aperto il suo racconto parlando dell’impatto emotivo che il Grande Fratello Vip ha avuto su di lei. “Ci ho messo un anno per riprendermi dall’esperienza”, ha dichiarato, sottolineando quanto possa essere difficile l’isolamento vissuto all’interno del reality. La conduttrice ha raccontato di aver avuto difficoltà a riadattarsi alla vita quotidiana, tanto da non riuscire a riaccendere il telefono per diversi giorni dopo la fine del programma. “Non riuscivo a dormire”, ha aggiunto, evidenziando il peso emotivo di un’esperienza così intensa.

All’interno della Casa, Elisabetta ha trovato in Pierpaolo Pretelli un punto di riferimento. “Era una comfort zone per me”, ha spiegato, chiarendo che, sebbene ci fossero stati degli sguardi tra loro, non c’è stata una vera e propria relazione, a parte un bacio in piscina, organizzato da Alfonso Signorini per una prova ricompensa. “Non ci sono mai stati altri baci”, ha ribadito, chiarendo la natura del loro legame durante il programma.

Riflessioni su Pierpaolo Pretelli

La conduttrice ha anche parlato del rapporto con Pierpaolo Pretelli, rivelando che prima di entrare nel reality, lui aveva espresso un interesse nei suoi confronti. “Alfonso Signorini ha voluto farci baciare durante una prova, e quella foto del nostro bacio è custodita dalla mamma di Pierpaolo“, ha raccontato. Nonostante ciò, Elisabetta ha affermato di non aver mai sentito il bisogno di approfondire la conoscenza con lui. “Non mi sono dispiaciuta di non averlo fatto”, ha dichiarato, esprimendo il suo supporto per la relazione tra Pierpaolo e Giulia Salemi, anche se inizialmente era scettica riguardo alla loro autenticità. “Mi sembrava un po’ troppo vincolata al programma”, ha spiegato, ma ha poi ammesso di essersi ricreduta vedendoli insieme.

Le amicizie e le tensioni nel reality

Elisabetta Gregoraci ha anche toccato il tema delle amicizie all’interno del Grande Fratello, rivelando di aver avuto delle tensioni con Antonella Elia. “Avrei dovuto diffidare Antonella, perché esagerava con me”, ha confessato, ma ha scelto di non farlo. Ha poi parlato delle sue amicizie, sottolineando che le sue vere amiche non appartengono al mondo dello spettacolo, un aspetto che le pesa. “Ho amiche femmine, ma quelle vere sono lontane da questo ambiente”, ha detto, evidenziando la difficoltà di mantenere relazioni autentiche in un contesto così competitivo.

Il 2025 segna un nuovo capitolo per Elisabetta e Giulia, che, dopo anni di alti e bassi, sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, sia nel loro rapporto che nelle loro carriere.

