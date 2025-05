Elisabetta Canalis in lutto per la morte del suo cane Charlie: un amore indimenticabile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elisabetta Canalis, ex velina e showgirl di 46 anni, sta affrontando un momento di grande dolore dopo la scomparsa del suo amato cane Charlie. La notizia ha colpito non solo la showgirl, ma anche i suoi follower sui social, dove ha condiviso il suo triste annuncio. La piccola Skyler Eva, figlia di Elisabetta, ha mostrato un gesto toccante portando a spasso gli altri due cani di famiglia, Nello e Morgan, tenendo in mano anche il guinzaglio di Charlie, come se il suo amico a quattro zampe fosse ancora presente.

Il legame speciale tra Elisabetta e Charlie

Charlie era entrato a far parte della famiglia Canalis poco più di un anno fa, precisamente all’inizio di aprile 2024. La showgirl aveva trovato il cane abbandonato in un canile, dove era rimasto per dieci giorni. Nonostante la sua età di dieci anni, Elisabetta era rimasta colpita dalla sua voglia di vivere e dalla sua allegria, caratteristiche che lo distinguevano anche in un ambiente difficile come quello di un rifugio per animali. La Canalis ha sempre sostenuto l’importanza dell’adozione canina, e Charlie rappresentava per lei un simbolo di speranza e amore incondizionato.

Nel suo post sui social, Elisabetta ha espresso il suo profondo dolore per la perdita, scrivendo: “Ciao Charlie, amico mio. Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri.” Queste parole testimoniano il legame profondo che si era instaurato tra la showgirl, la figlia e il loro amato cane.

Il gesto commovente di Skyler

La piccola Skyler, di soli nove anni, ha dimostrato una sensibilità straordinaria in questo momento difficile. Portando con sé il guinzaglio di Charlie durante la passeggiata con Nello e Morgan, ha voluto mantenere vivo il ricordo del suo amico a quattro zampe. Questo gesto ha toccato il cuore di molti, evidenziando il forte legame che unisce i membri della famiglia Canalis e i loro animali domestici.

Elisabetta ha sottolineato quanto fosse importante per lei e per Skyler aver potuto dare a Charlie l’amore che meritava, nonostante il passato difficile che aveva vissuto. “Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto,” ha scritto la showgirl, evidenziando la sua dedizione e il suo impegno verso gli animali in difficoltà.

La lotta per i diritti degli animali

Elisabetta Canalis non è solo una showgirl, ma anche un’attivista per i diritti degli animali. La sua storia con Charlie è solo uno dei tanti esempi del suo impegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione e della cura degli animali abbandonati. La sua esperienza personale con Charlie ha messo in luce le ingiustizie che molti animali devono affrontare e ha ispirato molti a considerare l’adozione come una valida opzione.

La perdita di Charlie rappresenta un duro colpo non solo per Elisabetta e Skyler, ma anche per tutti coloro che seguono la loro storia e condividono la loro passione per gli animali. La Canalis continua a essere una voce importante nel panorama della difesa dei diritti degli animali, e la sua esperienza con Charlie rimarrà un ricordo indelebile nel suo cuore e in quello di chi la sostiene.

