Elisabeth Moss prende parte al film “The Goodfather”

Elisabeth Moss si unisce a Jake Gyllenhaal e Oscar Isaac alla realizzazione del film “The Godfather”.

Elisabeth Moss interpreta Eleanor Coppola

La Paramount ha appena subito un duro colpo (o forse schivato una pallottola?) perdendo il protagonista della serie “The Offer”, Armie Hammer. Nonostante quest’evento inaspettato, la famosa casa cinematografica non si è affatto scoraggiata. Infatti, la Paramount è già coinvolta in un altro progetto che si sta mettendo in carreggiata. Si tratta della realizzazione del film “The Godfather”.

Tra i protagonisti principali vedremo Elisabeth Moss, la quale ricordiamo è due volte vincitrice di un Emmy. L’attrice si unirà a Jake Gyllenhaal e Oscar Isaac nel film il cui titolo, “The Godfather”, è ancora provvisorio. Deadline ha dato la notizia che Moss interpreterà Eleanor Coppola, la moglie del regista de “Il Padrino” Francis Ford Coppola, che sarà interpretato da Isaac nel film. Jake Gyllenhaal, invece, reciterà nel ruolo dell’iconico dirigente della Paramount Robert Evans.

Barry Levinsons si sta occupando della sceneggiatura originariamente prodotta da Andrew Farotte, il quale aveva intitolato il film “Francis and the Godfather”. Lo scritto di Farotte è stato votato alla Black List delle migliori sceneggiature non prodotte di Hollywood.

Levinson produrrà anche insieme a Kevin Turen, Jon Levin e Mike Marcus, Doug Mankoff e Andrew Spaulding di Echo Lake Entertainment, nonché Jason Sosnoff di Baltimore Pictures.

La dinastia Coppola

Tre le produzioni Paramount, non è un mistero che la realizzazione de “Il Padrino” è stata notoriamente caotica, poiché ci sono state epiche battaglie dietro le quinte tram Coppola e Paramount su ogni cosa, dalle location delle riprese al casting.

La casa cinematografica aveva bisogno di un successo, ma il trentunenne Coppola aveva la sua visione del film e non amava scendere a compromessi. Eleanor Coppola è, ovviamente, la madre dei registi Sofia Coppola e Roman Coppola, nonché la nonna della sceneggiatrice e regista Gia Coppola. Eleanor Coppola è anche una regista a pieno titolo, avendo diretto il documentario del 1991 “Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse” e altri documentari sui film della sua famiglia.

Invece, Elisabeth Moss è meglio conosciuta per i suoi acclamati ruoli in “The Handmaid’s Tale” e “Mad Men”. Ha contribuito al suo successo la partecipazione al redditizio film “The Invisible Man” e al drama “Shirley”. Presto la vedremo anche in un paio di film di autori famosi: “The French Dispatch” diretto da Wes Anderson e “Next Goal Wins” di Taika Waititi, l’ultimo dei quali vede Hammer in un piccolo ruolo.

Insomma, la storia dei Coppola non tramonta mai, e da Elisabeth Moss ci aspettiamo un’interpretazione fantastica!

Giulia Cirenei

11/02/2021