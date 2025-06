Elisa Maino e Bresh: un’intervista divertente tra amore e ironia a Radio Kiss Kiss

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un’intervista giocosa tra Elisa Maino e il suo fidanzato Bresh ha catturato l’attenzione degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. I due, che hanno scelto di mantenere un profilo riservato sulla loro relazione, hanno deciso di condividere un momento di leggerezza e divertimento, rivelando dettagli sulla loro vita insieme. L’incontro ha messo in luce non solo la loro affinità, ma anche il lato scherzoso della loro interazione.

Un inizio professionale e giocoso

L’intervista ha preso il via con Elisa che ha salutato il pubblico in modo molto professionale: “Ciao ragazzi, sono qua con Bresh”. La risposta di Bresh non si è fatta attendere: “Ciao Elisa, come stai?”. Questo scambio di saluti ha dato il via a una conversazione spensierata e amichevole, in cui entrambi hanno mostrato la loro sintonia. Elisa ha colto l’occasione per chiedere a Bresh se volessero presentarsi, dando vita a un momento di ironia: “Certo, piacere”, ha risposto lei, mentre Bresh ha aggiunto: “Piacere, Andrea, piacere”. Questo gioco di parole ha creato un’atmosfera leggera, perfetta per un’intervista che si preannunciava divertente.

Napoli e il grande amore di Bresh

Durante la chiacchierata, Elisa ha toccato un tema caro a Bresh: il suo amore per il Genoa. “Mi hanno detto che hai un grande amore, ovvero il Genoa. Però oggi siamo a Napoli. Te l’hanno detto? Dimmi un po’ com’è stata questa piazza calorosa?”, ha chiesto. Bresh ha risposto con entusiasmo: “Bella, bella. Napoli è molto bella, è sempre bella”. La conversazione ha così preso una piega più personale, con Elisa che ha sottolineato la fama di Napoli per la sua ospitalità e calore, rendendo il dialogo ancora più coinvolgente.

Talenti nascosti e abilità pratiche

La conversazione si è poi spostata su un argomento più leggero: i talenti nascosti di Bresh. “Hai qualche talento nascosto?”, ha chiesto Elisa, e la risposta di Bresh è stata sorprendente. “So infilare le vongole, le cozze, quando le finisco, le metto tutte in fila così, perché è un talento inutile. E poi sono bravo a montare i mobili, ho manualità, aggiusto le cose”. Questa rivelazione ha suscitato l’ilarità di Elisa, che ha commentato: “Puoi farci molto con queste cose”. Bresh ha confermato con un sorriso: “Sì, devo dire che funzionano”. Questo scambio ha messo in evidenza non solo il lato pratico di Bresh, ma anche la loro affinità nel ridere insieme.

Un guilty pleasure culinario

Infine, l’intervista ha toccato il tema della cucina, con Elisa che ha chiesto a Bresh quale fosse il suo guilty pleasure culinario. “La genovese, la genovese, vorrei mangiare tanto una genovese”, ha risposto lui. Elisa, con un sorriso, ha rivelato di averne mangiata una recentemente: “Sai che l’ho mangiata l’altro giorno?”. La curiosità di Bresh è emersa subito: “Sì? Con chi? Da sola?”. Elisa ha chiuso il discorso con un pizzico di mistero: “Ho avuto un date. Te lo dico dopo!”. Questo scambio finale ha lasciato un’aria di curiosità e divertimento, rendendo l’intervista un momento memorabile per i fan di entrambi.

