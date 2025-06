Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino: una nuova coppia nel mondo della gastronomia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Elisa Isoardi, nota conduttrice Rai, sembra aver trovato l’amore. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, la presentatrice non è più single e sarebbe in una relazione con lo chef stellato Ernesto Iaccarino. Le voci su un possibile fidanzamento tra i due si sono intensificate dopo che sono stati avvistati insieme in Costiera Amalfitana, in atteggiamenti affettuosi. Questo incontro ha suscitato l’interesse dei media, che ora parlano di una coppia affiatata.

La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino

La frequentazione tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino sembra essere iniziata in modo piuttosto casuale. Si narra che la conduttrice piemontese abbia visitato il ristorante “Don Alfonso 1890“, gestito da Iaccarino, dove la loro passione per la cucina ha fatto scoccare la scintilla. Nonostante Isoardi avesse dichiarato in diverse interviste di essere single e di non sentirsi obbligata a trovare un partner, ha sempre mantenuto una porta aperta a nuove esperienze. La recente paparazzata in gommone ha confermato che la persona giusta potrebbe finalmente essere arrivata nella sua vita.

La relazione tra i due è stata accolta con entusiasmo dai fan di entrambi. La conduttrice, che ha spesso parlato del suo amore per la cucina, sembra aver trovato in Iaccarino non solo un compagno, ma anche un interlocutore con cui condividere questa passione. La Costiera Amalfitana, con i suoi paesaggi mozzafiato, ha fatto da sfondo a questo nuovo capitolo della vita di Isoardi, che ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

Chi è Ernesto Iaccarino

Ernesto Iaccarino, nato nel 1970 a Piano di Sorrento, è uno dei cuochi più rinomati d’Italia. La sua carriera è iniziata in modo inaspettato: dopo essersi laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano nel 1999, ha deciso di seguire la sua vera passione, la cucina. Oggi è alla guida del ristorante di famiglia “Don Alfonso 1890“, situato a Sant’Agata sui Due Golfi, un locale che ha ottenuto tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001, un traguardo significativo per il Sud Italia.

Iaccarino è descritto da chi lo conosce come una persona riservata, dedita al suo lavoro e poco incline alla ricerca di visibilità. La sua filosofia culinaria si basa sull’uso di ingredienti freschi e locali, e il ristorante è noto per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale. Nel 2023, “Don Alfonso 1890” ha subito lavori di ristrutturazione e ha riaperto nel 2024 con una stella Michelin e una stella Verde, riconoscimento che premia l’impegno per la sostenibilità.

La cucina di “Don Alfonso 1890“

La cucina del ristorante “Don Alfonso 1890” è un’esperienza gastronomica unica, che combina tradizione e innovazione. I piatti sono preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, molti dei quali provengono direttamente dalla terra e dal mare circostante. La passione di Iaccarino per la cucina si riflette in ogni piatto, rendendo il ristorante una meta ambita per gli amanti della buona tavola.

Il ristorante ha saputo conquistare il palato di molti, non solo per la qualità dei suoi piatti, ma anche per l’atmosfera accogliente e raffinata. La combinazione di un servizio impeccabile e di un ambiente suggestivo ha reso “Don Alfonso 1890” un punto di riferimento nel panorama culinario italiano. La recente riapertura ha riacceso l’interesse dei gourmet, che non vedono l’ora di scoprire le novità del menù proposto da Iaccarino.

In questo contesto, la relazione tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino non è solo una storia d’amore, ma anche un incontro tra due mondi che si intrecciano, quello della televisione e quello della gastronomia, creando nuove opportunità e sinergie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!