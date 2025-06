Elena Santarelli e Bernardo Corradi: una storia d’amore che dura da oltre vent’anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elena Santarelli e Bernardo Corradi rappresentano un esempio di amore duraturo e resiliente, un legame che si è consolidato nel tempo. Sposati nel 2014 e rinnovato nel 2024, la coppia ha affrontato insieme sfide significative, tra cui la malattia del loro primogenito. La loro storia è stata raccontata in un recente episodio del programma “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, dove Santarelli ha condiviso momenti toccanti della loro vita insieme.

La storia d’amore tra Elena e Bernardo

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono conosciuti nel 2006, dando inizio a una relazione che ha saputo resistere alla prova del tempo. La coppia ha celebrato il loro amore con un matrimonio nel 2014, un passo significativo che ha segnato l’inizio di una nuova fase della loro vita. Nel corso degli anni, hanno accolto due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, nata nel 2016. La loro famiglia è cresciuta in un ambiente di amore e sostegno reciproco, elementi che Santarelli ha sottolineato durante la sua apparizione in televisione.

Nel corso dell’episodio di “La Volta Buona” trasmesso il 27 giugno 2025, la conduttrice ha condiviso un video che ripercorre i momenti salienti della loro relazione. Visibilmente commossa, ha dichiarato: «Il nostro è un amore vero», evidenziando l’importanza del rispetto e dell’impegno reciproco. Santarelli ha voluto chiarire che la loro unione non è frutto del caso, ma di un lavoro costante per mantenere viva la connessione tra di loro.

Affrontare le difficoltà insieme

La vita di Elena e Bernardo non è stata priva di ostacoli. Uno dei momenti più difficili è arrivato nel 2017, quando a Giacomo è stata diagnosticata una forma di tumore. Questo evento ha messo a dura prova la famiglia, costringendoli a confrontarsi con paure e incertezze. Tuttavia, dopo due anni di lotta e determinazione, nel 2019 Giacomo ha finalmente ricevuto la notizia della guarigione. Questo traguardo ha rappresentato un momento di grande gioia e sollievo per tutti.

Nonostante le difficoltà, Santarelli e Corradi hanno dimostrato una solidità invidiabile. La conduttrice ha affermato che, nonostante le sfide, non hanno mai vissuto una vera crisi nella loro relazione. Ha ammesso di aver avuto momenti di frustrazione, ma ha sottolineato che la loro unione è sempre rimasta forte. «Nella mia testa l’ho mandato a quel paese mille volte, ma non siamo mai entrati in crisi», ha dichiarato, evidenziando la loro capacità di affrontare le avversità insieme.

Un amore che continua a crescere

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono un esempio di come l’amore possa superare le difficoltà e crescere nel tempo. La loro storia è un promemoria dell’importanza di avere al proprio fianco persone che ci sostengono e ci amano incondizionatamente. Con una famiglia unita e un legame che si rafforza giorno dopo giorno, la coppia continua a scrivere la propria storia, affrontando le sfide della vita con coraggio e determinazione. La loro esperienza è fonte di ispirazione per molti, dimostrando che, nonostante le tempeste, l’amore può rimanere saldo e luminoso.

