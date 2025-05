Elena D’Amario rivela accidentalmente il secondo eliminato di Amici 24 durante un evento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La settima puntata del serale di Amici 24, in onda stasera su Canale 5, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con ben due eliminazioni in programma. L’attenzione è rivolta non solo ai concorrenti, ma anche ai giurati, tra cui Elena D’Amario, che ha involontariamente rivelato il nome di uno dei partecipanti eliminati. Questo episodio ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma, che si sono espressi sui social media.

Il contesto dell’eliminazione

Nella puntata precedente, andata in onda sabato scorso, si è assistito a un momento di tensione quando Elena D’Amario e Amadeus hanno dovuto decidere chi salvare tra TrigNo e Chiara. Cristiano Malgioglio, tuttavia, ha scelto di non esprimere il suo voto, creando un clima di incertezza. “Scusami Maria, ma io questa sera non voterò. Licenziami pure, io capisco, ma non posso proprio votare”, ha dichiarato Malgioglio, sottolineando la sua difficoltà nel prendere una decisione tra due talenti che considera straordinari. La sua scelta di astenersi ha permesso a entrambi i concorrenti di rimanere in gara per un’altra settimana.

Durante la registrazione di giovedì scorso, Malgioglio ha finalmente espresso la sua preferenza, portando all’eliminazione di uno dei due concorrenti. Tuttavia, non è stata solo questa la notizia che ha catturato l’attenzione del pubblico. Infatti, dopo le tre manche, altri due alunni sono finiti al ballottaggio, aumentando l’attesa per il secondo eliminato, il cui nome è stato svelato in modo inaspettato.

L’errore di Elena D’Amario

Oggi pomeriggio, gli alunni di Amici 24 hanno partecipato all’evento Tennis & Friends, dove si sono ritrovati anche Jacopo Sol e Alessia, i due concorrenti che si trovano in ballottaggio. Durante l’evento, Elena D’Amario, seduta sugli spalti accanto a Jacopo, ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione di molti: “La vita inizia adesso”. Questo commento, apparentemente innocuo, è stato registrato da una ragazza presente, che ha poi condiviso il video sui social.

La ballerina probabilmente non si aspettava che le sue parole potessero essere ascoltate da orecchie indiscrete. Chi segue le anticipazioni del talent show sapeva già che Jacopo Sol fosse il candidato più probabile all’eliminazione, ma la rivelazione di Elena ha confermato le aspettative di molti, rendendo il tutto ancora più evidente.

Reazioni sui social media

Il video che mostra Elena D’Amario mentre pronuncia la frase incriminata ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando una serie di reazioni tra gli utenti. Su Twitter e TikTok, si sono susseguiti commenti ironici e polemici. Alcuni utenti hanno paragonato la situazione a episodi simili di spoiler avvenuti in altri programmi, come “L’Isola dei Famosi”, mentre altri hanno espresso il loro disappunto per la rivelazione. “Lei che spoilera cose come Mara a L’Isola”, ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Grazie chi l’ha ripresa, spoilerare l’eliminazione più ovvia del mondo. Questo serale non mi sorprende per nulla, è tutto così ovvio”.

La frase di Elena, “la vita inizia ora”, è diventata un meme tra i fan, che si sono divertiti a commentare l’accaduto. La situazione ha messo in luce non solo l’emozione del talent show, ma anche la pressione che i giurati e i concorrenti devono affrontare in un contesto così pubblico e competitivo. La settima puntata di Amici 24 si preannuncia quindi come un evento da non perdere, nonostante le rivelazioni premature.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!