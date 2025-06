Elena Barolo e Thais Wiggers tornano single dopo il flop di The Couple

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Elena Barolo e Thais Wiggers, ex Veline di Striscia la Notizia, hanno recentemente fatto parlare di sé non solo per il loro ritorno in televisione, ma anche per la loro vita sentimentale. Dopo la partecipazione al reality game The Couple, condotto da Ilary Blasi, entrambe sembrerebbero aver chiuso le loro relazioni. Questo articolo esplorerà i dettagli di questa situazione, analizzando l’impatto del programma sulla loro vita privata e sul pubblico.

Il ritorno in TV di Elena Barolo e Thais Wiggers

Elena Barolo e Thais Wiggers sono state tra i volti noti del reality The Couple, che ha segnato il loro rientro nel mondo della televisione dopo un lungo periodo di assenza. Entrambe hanno guadagnato notorietà come Veline, partecipando a Striscia la Notizia, dove hanno conquistato il cuore del pubblico. Tuttavia, il loro ritorno non è stato accolto come sperato. Il programma, che prometteva di essere un’alternativa fresca e coinvolgente rispetto ad altri reality, ha registrato ascolti deludenti, ben al di sotto delle aspettative.

Nonostante le aspettative iniziali, The Couple ha faticato a catturare l’interesse del pubblico, portando a una rapida cancellazione. Questo insuccesso ha avuto ripercussioni non solo sulla carriera professionale delle due ex Veline, ma anche sulla loro vita privata. Stando a quanto riportato, entrambe avrebbero recentemente chiuso le loro relazioni sentimentali, un evento che ha suscitato curiosità e attenzione.

Le relazioni di Elena Barolo e Thais Wiggers

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Elena Barolo avrebbe messo fine alla sua relazione con Alessandro Martorana, mentre Thais Wiggers avrebbe chiuso la sua storia con Claudio Terruzzi, con cui era fidanzata da due anni. Queste notizie sono emerse attraverso le storie di Instagram di Parpiglia, che ha condiviso dettagli su entrambe le situazioni. Nonostante l’assenza di commenti ufficiali da parte delle dirette interessate, la notizia ha suscitato un certo scalpore tra i fan e i follower delle due.

Le ex Veline, che hanno condiviso esperienze significative nel corso della loro carriera, si trovano ora a dover affrontare una nuova fase della loro vita. La chiusura delle loro relazioni coincide con un periodo di transizione, in cui entrambe stanno cercando di riorientare le loro carriere e le loro vite personali dopo l’esperienza nel reality. La loro amicizia, che è rimasta solida nel tempo, potrebbe rappresentare un importante supporto in questo momento di cambiamento.

Il flop di The Couple e le sue conseguenze

The Couple, condotto da Ilary Blasi, era stato presentato come un programma innovativo, capace di attrarre un pubblico desideroso di novità. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa. Gli ascolti sono stati così deludenti da portare Mediaset a prendere la decisione di interrompere il programma in anticipo. La chiusura è avvenuta in un momento cruciale, quando i concorrenti si avvicinavano alla finale e al montepremi di un milione di euro.

La decisione di cancellare il programma ha sollevato molte discussioni. Mediaset ha comunicato che l’intera cifra del montepremi sarebbe stata donata all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per la creazione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale. Questo gesto, purtroppo, non è riuscito a risollevare l’immagine del programma, che è stato etichettato come un flop. La chiusura improvvisa ha lasciato i concorrenti e il pubblico sorpresi, evidenziando la fragilità del format televisivo e l’importanza di mantenere l’interesse del pubblico.

In questo contesto, le esperienze di Elena Barolo e Thais Wiggers nel reality sono state segnate da un mix di speranze e delusioni. La loro partecipazione, sebbene breve, ha messo in luce le sfide che affrontano i personaggi pubblici nel mondo dello spettacolo, dove il successo può essere fugace e le conseguenze delle scelte professionali possono influenzare anche la vita personale.

