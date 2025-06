Elena Barolo annuncia la fine della sua lunga relazione: le rivelazioni a La Volta Buona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Elena Barolo, ex velina di Striscia la Notizia, ha recentemente condiviso dettagli significativi riguardo alla sua vita privata durante un’intervista a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La Barolo ha ufficializzato la rottura con Alessandro Martorana, una relazione che ha durato ben 13 anni. Questo annuncio arriva in un momento in cui l’ex velina è stata protagonista del reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, il quale ha chiuso i battenti anticipatamente a causa di ascolti deludenti.

La fine di una storia d’amore di lunga data

Durante l’intervista, Elena Barolo ha rivelato di aver preso la decisione di terminare la sua relazione con Alessandro Martorana. “Non sono più fidanzata, l’ho lasciato dopo 13 anni e ora voglio stare un po’ single perché altrimenti due palle,” ha dichiarato. La Barolo ha riflettuto sull’importanza di accettare che anche le storie d’amore più belle possono giungere al termine. “Ogni cosa bella può finire e questa cosa bella purtroppo è finita,” ha aggiunto, sottolineando che la separazione è avvenuta in buoni termini e che entrambi sono rimasti amici.

Elena ha chiarito che la decisione di porre fine alla relazione è stata sua, ma che entrambi sentivano che la rottura fosse nell’aria. “Si sa che le donne, nove volte su dieci, prendono loro questa decisione,” ha affermato, evidenziando un aspetto comune nelle relazioni. La Barolo ha descritto il loro amore come una candela che si è consumata nel tempo, riflettendo su come, nonostante la durata, fosse giunto il momento di chiudere quel capitolo della sua vita.

Riflessioni durante il reality

Elena ha spiegato che la sua decisione di interrompere la relazione è stata influenzata dall’esperienza all’interno del reality The Couple. “Stando all’interno di quella casa è successo che rifletti di più e ho scoperto che non mi mancava non così tanto e forse neanche io a lui, chi lo sa,” ha rivelato. Questo periodo di introspezione l’ha portata a rendersi conto che la vita evolve e che, come i serpenti che cambiano la muta, anche le relazioni possono trasformarsi. “Ovviamente un po’ ho sofferto,” ha ammesso, ma ha ribadito che la scelta è stata condivisa e necessaria.

La Barolo ha messo in evidenza come il tempo trascorso nel reality le abbia permesso di vedere le cose da una nuova prospettiva, portandola a comprendere che la loro storia d’amore, pur significativa, aveva esaurito il suo corso naturale.

Riflessioni su nuove amicizie

Negli ultimi tempi, si sono diffuse voci su un possibile flirt tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese, un altro concorrente del reality. In merito a queste speculazioni, l’ex velina ha chiarito: “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo fatto un bel gruppo.” Ha sottolineato che la loro relazione è puramente amichevole, ma non ha mancato di riconoscere il fascino di Spinalbese, definendolo “un gran figo”.

Elena ha confermato che, nonostante la fine del reality, continua a frequentare Antonino e gli altri membri del gruppo, mantenendo così legami sociali attivi. Questo aspetto della sua vita sembra rappresentare una nuova fase, in cui l’ex velina si concentra su amicizie e nuove esperienze, dopo la chiusura di una lunga relazione.

Le dichiarazioni di Elena Barolo offrono uno spaccato della sua vita personale e professionale, evidenziando come le esperienze vissute in un contesto pubblico possano influenzare le decisioni private.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!