Eddie Murphy annuncia il matrimonio segreto di suo figlio Eric con Jasmin Lawrence

Eddie Murphy ha sorpreso tutti rivelando che suo figlio Eric Murphy ha sposato Jasmin Lawrence, figlia dell’attore Martin Lawrence, in una cerimonia intima avvenuta due settimane fa. Questo evento, lontano dai riflettori, ha catturato l’attenzione dei fan e dei media, che si aspettavano un matrimonio in grande stile. La notizia è emersa durante un’intervista in cui Murphy ha condiviso dettagli sulla scelta della coppia di mantenere il matrimonio riservato.

Un matrimonio inaspettato

Durante l’intervista, Eddie Murphy ha spiegato che Eric e Jasmin hanno optato per una cerimonia semplice, lontana dalle aspettative di un grande evento. “Sono partiti all’improvviso. Tutti pensavano a un grande matrimonio, e invece hanno scelto qualcosa di più intimo, solo loro due”, ha dichiarato l’attore, aggiungendo con una nota di ironia che almeno non dovrà affrontare le spese di un matrimonio elaborato. La scelta di un matrimonio privato ha sorpreso non solo i fan, ma anche amici e familiari, che si aspettavano una celebrazione più tradizionale.

Eric Murphy, 32 anni, è il figlio di Eddie Murphy e della sua ex-moglie Nicole Murphy. Dall’altra parte, Jasmin Lawrence, 26 anni, è la figlia di Martin Lawrence e della sua ex-moglie Shamicka Gibbs. La connessione tra le due famiglie è stata ulteriormente rafforzata da questo matrimonio, che unisce due generazioni di talenti nel mondo dello spettacolo.

Dettagli della cerimonia

La cerimonia si è svolta in chiesa, con la presenza esclusiva del celebrante. Eddie Murphy ha commentato che, nonostante la scelta di mantenere la cerimonia riservata, è probabile che la coppia organizzi una grande festa in seguito per celebrare il loro amore con amici e familiari. Questo approccio riflette il desiderio di Eric e Jasmin di vivere il loro momento speciale senza la pressione dei media e del pubblico.

Durante la conversazione, l’attrice Jennifer Hudson ha chiesto a Murphy se avesse intenzione di cantare al ricevimento. Con un sorriso, l’attore ha risposto: “No, non canterò… Martin canterà! Sarebbe divertente un duetto”. Questo scambio ha aggiunto un tocco di leggerezza alla discussione, mostrando il legame amichevole tra i due attori.

La storia d’amore di Eric e Jasmin

Eric Murphy e Jasmin Lawrence sono una coppia dal 2021 e hanno condiviso il loro amore attraverso i social media fin dall’inizio della loro relazione. In occasione del compleanno di Eric, Jasmin ha pubblicato un dolce messaggio su Instagram, esprimendo la sua gratitudine per avere Eric al suo fianco: “Buon compleanno amore mio! Mi sento incredibilmente fortunata ad averti accanto. Ti amo tanto!”. Anche Eric ha dedicato parole affettuose a Jasmin, scrivendo nel 2021: “Innamorato perso di te” accanto a un selfie che ritraeva i due insieme.

La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale sul red carpet durante la première del film “Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F“, tenutasi a Los Angeles. Questo evento ha segnato un momento importante nella loro relazione, mostrando al pubblico la loro affinità e il loro amore, anche sotto i riflettori. La scelta di mantenere il matrimonio privato potrebbe riflettere il desiderio di Eric e Jasmin di proteggere la loro intimità, mentre continuano a costruire una vita insieme.

