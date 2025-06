Ed Sheeran parla della sua notorietà e delle sfide della paternità in un’intervista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ed Sheeran, il celebre cantautore britannico, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla fama e sulla vita da padre durante un episodio del podcast ‘The Louis Theroux‘. La sua notorietà, che lo ha portato a diventare uno degli artisti più riconosciuti al mondo, ha anche comportato delle sfide significative, specialmente quando si tratta di proteggere la privacy dei suoi figli.

La lotta per la privacy familiare

Nel corso dell’intervista, Ed Sheeran ha rivelato quanto sia difficile per lui gestire la sua vita privata, soprattutto da quando è diventato genitore. “A volte soffro la mia notorietà”, ha confessato, spiegando che ogni volta che cerca di portare i suoi figli in luoghi pubblici, come lo zoo o il parco, si trova a dover affrontare l’inevitabile attenzione dei fotografi e dei fan. “Non posso portarli senza che qualcuno non scatti una foto o non li filmi”, ha aggiunto, esprimendo il desiderio di vivere momenti normali con i suoi bambini, come spingerli sull’altalena.

Sheeran ha sottolineato che, sebbene molti possano considerare la fama come un “prezzo da pagare”, i suoi figli non hanno scelto di vivere sotto i riflettori. Questo aspetto della sua vita lo preoccupa e lo fa sentire vulnerabile, poiché desidera garantire loro un’infanzia il più possibile normale e lontana dalla pressione mediatica.

Le radici culturali di Ed Sheeran

Durante la conversazione, Ed Sheeran ha anche parlato della sua identità culturale, rivelando di identificarsi principalmente come irlandese, nonostante la sua nascita in Inghilterra. Cresciuto nel Suffolk, ha trascorso molte delle sue vacanze in Irlanda con la sua famiglia, un’esperienza che ha avuto un forte impatto sulla sua formazione musicale. “Classifico la mia cultura come irlandese, credo che sia quella con cui sono cresciuto”, ha spiegato, ricordando le tradizioni musicali che lo hanno accompagnato fin da piccolo.

La sua famiglia ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita artistica: il padre John è un curatore d’arte, la madre Imogen è una designer di gioielli e il fratello maggiore Matthew si dedica alla musica classica. Le influenze irlandesi sono state una costante nella sua crescita, e Sheeran ha rivelato che le sue prime esperienze musicali risalgono proprio a quei viaggi in Irlanda, dove ha avuto modo di immergersi nella musica tradizionale.

Identità e appartenenza

Sheeran ha anche affrontato il tema dell’identità, sottolineando che non esistono regole rigide su come definire le proprie origini. “Se sei nato in Gran Bretagna non vuol dire che devi essere solo britannico”, ha affermato, evidenziando la complessità delle identità moderne. Conoscendo molte persone con origini diverse, ha ribadito l’importanza di seguire ciò che si sente nel profondo, piuttosto che attenersi a categorie rigide.

Per Ed, l’Irlanda rappresenta non solo un legame familiare, ma anche un luogo di grande successo musicale. “È la mia seconda casa, dal punto di vista musicale, è il posto in cui ho più successo”, ha concluso, esprimendo il suo attaccamento a una cultura che continua a influenzare la sua arte e la sua vita.

