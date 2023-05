Ecco il poster ufficiale di “The Equalizer 3: Senza Tregua” con Denzel Washington

È finalmente online il poster ufficiale del terzo capitolo della saga che vede protagonista Denzel Washington: The Equalizer 3: Senza Tregua. L’attore tornerà quindi a vestire i panni dell’ex assassino governativo Robert McCall, nel film che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 30 agosto. Sony Pictures Italia si occuperà della distribuzione della pellicola nel nostro Paese.

The Equalizer 3: Senza Tregua, come già annunciato in passato, sarà l’ultimo capitolo della saga. Saga che vede protagonista indiscusso l’attore Denzel Washington, nei panni di un agente della CIA in pensione. Fin dalla sua prima apparizione nel primo capitolo del 2014 lo abbiamo visto affrontare delle sfide molto dure ed avvincenti, sfidando di volta in volta gruppi criminali differenti. Anche per quest’ultima avventura lo vedremo fronteggiare un avversario molto ostico, la mafia del Sud Italia.

Di seguito la sinossi del film:

“Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.”

