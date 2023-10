Nel mondo dello spettacolo, Shannen Doherty è da sempre una figura ammirata, ma negli ultimi anni la sua vita è stata segnata da una lotta coraggiosa e travolgente contro una orribile malattia. In questo difficile percorso, il suo sostegno più grande è stato suo ex marito, un uomo su cui non si sa molto.

Nel 2015, Shannen Doherty ha ricevuto una diagnosi di cancro al seno. Questo ha dato il via ad una sfida che avrebbe messo alla prova la sua forza e la sua determinazione. Proprio quando la terribile malattia sembrava essere stata sconfitta, nel 2019 ha fatto il suo ritorno. Questa volta è tornata più aggressiva che mai, portando Shannen in una fase critica e complessa della sua battaglia.

La storia d’amore tra Shannen e suo marito ha inizio nel 2008, quando si sono incontrati per la prima volta. Tuttavia, in quel periodo, lui era ancora sposato con la sua prima moglie. Da un’amicizia iniziale, è nata pian piano una relazione molto profonda ed affiatata, e nel 2011 hanno deciso di unirsi in matrimonio. Quello con il suo attuale sposo è stato per lei il suo terzo matrimonio, il quale sembrava essere il più autentico e significativo.

Questo amore si è riconfermato anche dopo la brutta notizia ricevuta. Dopo la scoperta della malattia, i due hanno imparato a valorizzare ogni istante, consapevoli di quanto il tempo sia prezioso. Nonostante la diagnosi di cancro avanzato e la presenza di metastasi in tutto il corpo, il marito di Shannen è rimasto al suo fianco.

Da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro, la coppia – hanno dichiarato – ha abbracciato un motto speciale: vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo. Tuttavia, dopo molti anni insieme, la coppia ha deciso di divorziare e causa di un tradimento da parte di lui.

