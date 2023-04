È stato rilasciato l’ultimo trailer di Renfield, il film con Nicholas Hoult

Renfield è il nuovo film con Nicholas Hoult come protagonista. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche il 25 maggio 2023. Il personaggio che l’attore interpreterà è l’aiutante di Dracula. Per la prima volta nella sua vita deciderà infatti di non vivere più nell’ombra del suo padrone.

Renfield è diretto dal vincitore dell’Emmy Chris McKay, da una sceneggiatura di Ryan Ridley, basata su un’idea originale di Robert Kirkman. All’interno del cast, oltre ai già citati Nicholas Hoult e Nicolas Cage troveremo anche: Awkwafina, Shohreh Aghdashloo, Ben Schwartz e Adrian Martinez.

Di seguito la trama del film:

L’attore Nicolas Cage, in occasione di un’intervista a ScreenRant, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere di interpretare questo personaggio:

“Il Dracula di Christopher Lee è il mio preferito, mi piacciono il suo aspetto e la sua voce. E ho pensato che quello è un buon Dracula da usare come modello fisicamente, per quanto riguarda i capelli pettinati all’indietro e quello stile anni ’60. Ma, in realtà, il modello più grande per me è stato mio padre perché era qualcuno che, a prescindere dalla stanza in cui entrava, aveva un’aura all’insegna del potere accademico e dell’eloquenza. E sapeva sempre di essere la persona più intelligente in ogni posto dove si trovava. Con Dracula, considerando che è vivo da centinaia di anni, si tratta proprio del fatto che è la persona più intelligente in ogni situazione“