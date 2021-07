E’ morto Richard Donner, regista di “Superman” e “The Goonies”

Richard Doner è stato tra i registi che ha segnato in modo indelebile nel panorama di Hollywood.

Richard Donner il leggendario regista di Hollywood

Il regista Richard Donner è morto all’età di 91 anni, la notizia è stata data dalla moglie e produttrice Lauren Shuler Donner. Questa è una notizia incredibilmente triste, poiché Donner ha ispirato molti attraverso la sua filmografia versatile e ha posto le basi per tanti registi che sono venuti dopo di lui.

La sua carriera ha iniziato a decollare con il film horror del 1976 “The Omen”, ma il suo talento dinamico è fuoriuscito proprio dopo quell’horror e che in seguito avrebbe introdotto e rivoluzionato un intero genere cinematografico: il film di supereroi. Con “Superman” del 1978, Richard Donner ha portato il fantastico eroe di Christopher Reeve sul grande schermo in un modo profondamente umano, con lo slogan del film che prometteva al pubblico: “Crederai che un uomo possa volare“. Il regista ha destreggiato lo spettacolo di un’avventura DC Comics con il romanticismo e l’umorismo che hanno reso “Superman” riconoscibile come protagonista, e ha posto le basi per decenni di narrazione di supereroi che sono poi seguiti.

I suoi grandi successi

Nel corso della sua vasta e impressionante carriera, Richard Donner ha affrontato una varietà di generi. I “Goonies” del 1985 hanno catturato lo spirito avventuroso di essere giovani e curiosi; “Arma Letale” del 1987 ha dato una svolta al genere della commedia tra amici degli anni ’80; anche “Scrooged” del 1988 ha dato una svolta sinistra al classico “film di Natale”, e questo per non parlare del suo lavoro televisivo in spettacoli come “Tales from the Crypt” e “Ai confini della realtà” e il suo lavoro di produzione che andava da “Free Willy” a “X-Men”.

Donner aveva pianificato di tornare al franchise di “Arma Letale” affermando che nel 2020 ci sarebbe stato il quinto film della serie ma che allo stesso tempo sarebbe stato l’ultimo film che avrebbe diretto. Purtroppo, aggiungiamo, non ne ha mai avuto l’occasione.

Francesca Reale

06/07/2021