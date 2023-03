È in arrivo il nuovo film d’animazione targato DreamWorks: Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli

Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, è il nuovo film d’animazione targato DreamWorks. Quest’estate infatti ci tufferemo nelle turbolente acque di un liceo con una commedia d’azione esilarante e commovente. La protagonista è una timida adolescente che scopre di far parte di una leggendaria stirpe reale di mitici Kraken.

Il film vanta un cast straordinario che include il vincitore Emmy Colman Domingo e nel film vestirà i panni del padre di Ruby. Il candidato Emmy Sam Richardson vestirà i panni dello zio entusiasta di Ruby, mentre il personaggio che interpreterà il fratellino sarà Blue Chapman. L’attrice Lana Condor, famosa per la serie Tutte le volte che ho scritto ti amo, sarà la protagonista del film e vestirà i panni di Ruby Gillman.

Questa la trama del film d’animazione:

La dolce e imbranata sedicenne Ruby Gillman cerca disperatamente di integrarsi alla Oceanside High, ma si sente invisibile. Fa da tutor di matematica al ragazzo che le piace che sembra apprezzarla solo per i frattali. Ruby non può frequentare i ragazzi più fighi della spiaggia perché la sua supermamma iperprotettiva (la candidata all’Oscar® Toni Collette, Knives Out) le ha proibito di avvicinarsi all’acqua. Ma quando Ruby infrange la regola n. 1 di sua madre, scoprirà di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e di essere destinata a ereditare il trono della nonna (la vincitrice di un premio Oscar® Jane Fonda), la Regina Guerriera dei Sette Mari. I Kraken, hanno giurato di proteggere gli oceani dalle vanitose e ambiziose sirene che combattono contro i Kraken da eoni. C’è però un grosso e inatteso, problema: la bella e popolare nuova ragazza della scuola, Chelsea (la vincitrice Emmy Annie Murphy, Schitt’s Creek) è proprio una sirena. Ruby dovrà alla fine accettare chi è e affrontare grandi imprese per proteggere chi ama di più.