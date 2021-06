Dwayne Johnson sarà il protagonista del nuovo film Amazon “Red One”

Dwayne Johnson reciterà in “Red One” per Amazon Studios: la piattaforma ha dato l’annuncio lunedì. Il film riunirà Johnson con lo sceneggiatore di “Fast and Furious” Chris Morgan – la coppia ha recentemente collaborato allo spin-off di successo “Hobbs & Shaw”.

Dwayne Johnson: la gallina dalle uova d’oro per Amazon

L’accordo per il trattamento cinematografico, che arriva dopo una situazione di offerta altamente competitiva, è un altro segno che Amazon voglia creare una tariffa più populista. Il suo interesse nei film di intrattenimento più ampio arriva mentre le guerre di streaming continuano a scaldarsi, con nuovi concorrenti come HBO Max, Paramount Plus e Disney Plus che si lanciano nello spazio.

La partnership con Dwayne Johnson dà ad Amazon l’accesso a una delle più grandi star del mondo, con successi nel suo curriculum che includono “San Andreas” e “Jumanji: Welcome to the Jungle“.

Red One: la nuova scommessa Amazon

“Red One” è stato ideato da Hiram Garcia, presidente della produzione della Seven Bucks Productions, la società che Johnson ha co-creato e fondato con Dany Garcia. È descritto come una “commedia d’azione e avventura in quattro quadranti” che immagina “un universo completamente nuovo da esplorare all’interno del genere natalizio”. Presumibilmente ciò si traduce in un franchising che potrebbe integrare l’enorme attività di e-commerce di Amazon, che non è estranea agli acquirenti delle festività natalizie.

“I nostri Seven Bucks sono molto ottimisti sulla nostra partnership con Amazon Studios; sostenuta da alcune innovazioni, alcune innovazioni e molta energia positiva e passione. Sono rimasto molto colpito dalla visione e dall’ambizione di Jen Salke e del suo team di creare un universo di vacanze “Red One” enorme, divertente e unico per le famiglie di tutto il mondo” ha affermato Dwayne Johnson.

Il film è attualmente programmato per le riprese nel 2022 con un’uscita prevista per le vacanze del 2023.

Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrranno il film per conto di Seven Bucks Productions. Chris Morgan produrrà oltre a supervisionare la sceneggiatura.

Hiram Garcia, che ha inventato la storia originale, ha aggiunto: “‘Red One’ è incredibilmente speciale per me, è una storia che volevo raccontare da anni. Un’avventura fuori dal comune, che prende l’amata mitologia delle vacanze e la capovolge”.

Federica Contini

29/06/2021