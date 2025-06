Dua Lipa e Callum Turner: Annuncio di Matrimonio e Dettagli sulla Loro Storia d’Amore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dua Lipa e Callum Turner hanno ufficialmente annunciato il loro fidanzamento, suscitando grande entusiasmo tra i fan e i media. La popstar ha rivelato la notizia durante un’intervista con British Vogue, confermando l’intensità del loro legame e il desiderio di costruire una vita insieme. Questo articolo esplora i dettagli del loro fidanzamento, il background di entrambi e le aspettative per il futuro.

Il fidanzamento ufficiale di Dua Lipa e Callum Turner

Durante il Met Gala 2025, l’atmosfera romantica tra Dua Lipa e Callum Turner ha catturato l’attenzione di tutti. I due hanno sfilato insieme sul red carpet, scambiandosi sguardi affettuosi e sorrisi, mentre l’artista indossava un anello di diamante sul dito anulare sinistro, un chiaro segnale del loro legame. La conferma del fidanzamento è arrivata direttamente dalla cantante, che ha dichiarato: “Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene”.

Nonostante l’entusiasmo per il fidanzamento, Dua Lipa ha chiarito di non avere fretta di organizzare il matrimonio. La cantante ha spiegato che sta vivendo un periodo particolarmente felice e che preferisce godersi il momento. “Voglio finire il mio tour, Callum sta girando, quindi ci stiamo godendo questo periodo”, ha aggiunto. La popstar ha anche rivelato di non aver mai pensato seriamente al matrimonio prima d’ora, ma ora si trova a riflettere su cosa significhi per lei questa nuova fase della vita.

Chi è Callum Turner, il futuro sposo di Dua Lipa

Callum Turner, nato nel 1990, è un attore e modello britannico noto per il suo fascino e la sua carriera in ascesa. La sua notorietà è aumentata grazie a ruoli in film di successo come “Assassin’s Creed“, “Emma” e “Animali Fantastici“. Recentemente, ha recitato in “The Capture“, una produzione di George Clooney, che potrebbe ulteriormente consolidare la sua posizione a Hollywood.

La storia d’amore tra Dua Lipa e Callum è iniziata grazie a amici in comune, che li hanno presentati durante un evento. Da quel momento, i due non si sono più separati. Prima di incontrare Dua Lipa, Callum ha avuto una relazione di lunga durata con l’attrice Vanessa Kirby, conosciuta per il suo ruolo in “The Crown“. La coppia si è incontrata sul set di “Queen and Country” e ha condiviso cinque anni insieme prima di separarsi nel 2020.

Il passato amoroso di Dua Lipa

Dua Lipa, originaria del Regno Unito, ha avuto relazioni significative prima di incontrare Callum Turner. Tra le sue storie d’amore più note c’è quella con Anwar Hadid, il fratello minore delle celebri top model Gigi e Bella Hadid. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, ma è terminata nel 2021. Inoltre, la cantante ha avuto una breve relazione con il regista Romain Gavras.

Nonostante il suo successo e la fama, Dua Lipa ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. In passato, ha espresso il desiderio di non trasformare le sue esperienze personali in materiale musicale, sottolineando l’importanza di creare canzoni che parlino di emozioni universali piuttosto che di dettagli intimi della sua vita. “Alcune persone sono così spietate con la propria vita privata che decidono di mettere tutto in una canzone perché sanno che attirerà l’attenzione della gente”, ha dichiarato, evidenziando la sua volontà di mantenere un certo grado di privacy.

Con il fidanzamento ufficiale, i fan di Dua Lipa e Callum Turner attendono con curiosità i dettagli delle loro future nozze, che promettono di essere un evento intimo e riservato, in linea con la personalità della cantante.

