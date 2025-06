Dua Lipa annuncia il fidanzamento con Callum Turner: dettagli e curiosità sull’anello di diamanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dopo mesi di indiscrezioni e immagini sui social, la popstar Dua Lipa ha ufficializzato il suo fidanzamento con l’attore Callum Turner, con il quale ha avviato una relazione nel 2024. La cantante ha condiviso la notizia con entusiasmo, rivelando dettagli sul loro incontro e sull’anello che segna questo importante passo nella loro vita.

La conferma del fidanzamento

Dua Lipa ha rivelato la sua felicità in un’intervista a British Vogue, dove ha dichiarato: “Siamo fidanzati, e sono molto felice”. La cantante, famosa per il suo brano “Physical“, ha raccontato come sia avvenuto il loro primo incontro. I due si sono conosciuti grazie a un amico comune, co-fondatore del The River Cafe, un noto ristorante di Londra. Durante una cena, entrambi si trovavano nel locale e, dopo un anno dal loro primo incontro, Turner ha incrociato nuovamente la cantante in un ristorante di Los Angeles.

Dua Lipa ha ricordato quel momento con affetto, affermando: “Ricordo di aver pensato: ‘Oh, è quel ragazzo davvero sexy del The River Cafe‘”. Da quel momento, i due hanno iniziato a frequentarsi, scoprendo di avere molte affinità. La cantante ha descritto la loro relazione come una connessione speciale, affermando di sentirsi “destinati a stare insieme”. La decisione di invecchiare insieme e di condividere la vita come migliori amici è un sentimento che ha reso questo momento ancora più significativo per entrambi.

L’anello di fidanzamento: un gioiello unico

L’anello di fidanzamento indossato da Dua Lipa ha suscitato grande curiosità tra i fan, e per questo sono emerse diverse informazioni sul prezioso gioiello. L’anello, realizzato con un diamante incastonato in una fascia a sigaro, è stato descritto dalla designer newyorkese Susie Saltzman in un’intervista a BRIDES. Secondo l’esperta, il diamante potrebbe essere di un taglio brillante rotondo o di un taglio europeo antico, incastonato in modo particolare nella fascia.

Saltzman ha sottolineato che il diamante è “incastonato in basso, quasi a filo con l’ampia fascia in oro”, un dettaglio che lo distingue dai tradizionali diamanti solitari, spesso caratterizzati da fasce più delicate. Questo design unico ha catturato l’attenzione degli appassionati di gioielli e dei fan della cantante, rendendo l’anello ancora più speciale.

Il valore dell’anello: stime e valutazioni

La valutazione dell’anello di fidanzamento di Dua Lipa ha generato discussioni tra esperti del settore. Susie Saltzman ha stimato che il costo del gioiello si aggiri tra i 65.000 e i 125.000 dollari, a seconda della forma del diamante, del peso in carati e della qualità. Secondo la designer, si tratta di un “diamante naturale di alta qualità” che potrebbe superare i due carati e mezzo, se non tre.

Tuttavia, un’altra esperta, Laura Taylor di Lorel Diamonds, ha suggerito che l’anello potrebbe avere un peso compreso tra i 3 e i 4 carati, il che porterebbe il suo valore a una cifra ancora più alta, stimata tra i 200.000 e i 270.000 dollari. Questa valutazione si basa sulla qualità del diamante e sulla sua origine, naturale o meno. Indipendentemente dal prezzo finale, l’anello rappresenta un regalo straordinario per Dua Lipa, che si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita accanto a Callum Turner.

