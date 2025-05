Dramma familiare per Cecilia Zagarrigo: la piccola Matilde ricoverata per bronchiolite

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nascita di una nuova vita è spesso un momento di grande felicità, ma per Cecilia Zagarrigo e il suo compagno Moreno Casamassima, la gioia per l’arrivo della loro seconda figlia, Matilde, si è trasformata in un incubo. Nata il 15 aprile 2025, la neonata ha dovuto affrontare una grave infezione alle vie respiratorie, costringendo la famiglia a un ricovero d’urgenza. La situazione è stata raccontata dall’ex protagonista di Uomini e Donne attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso il suo dramma e le sue emozioni.

Il ricovero d’urgenza in ospedale

Negli ultimi giorni, l’influencer aveva interrotto la sua attività sui social, suscitando preoccupazione tra i suoi follower. La situazione è diventata chiara quando Cecilia ha pubblicato una storia su Instagram, mostrando se stessa e la piccola Matilde in ospedale. La madre ha spiegato che la neonata mostrava sintomi respiratori preoccupanti, portandoli a decidere di recarsi al pronto soccorso. “Nel tardo pomeriggio di ieri Matilde non la vedevo benissimo, per questo abbiamo deciso di fare un giro in pronto soccorso”, ha raccontato. “Ci hanno ricoverato per bronchiolite, non vi dico come sto. Solo una mamma potrà comprendermi”. La paura e l’ansia di una madre in una situazione del genere sono palpabili, e Cecilia ha condiviso anche una foto che la ritrae con la figlia in una stanza dell’ospedale Niguarda di Milano, dove Matilde è rimasta in osservazione.

Come sta la piccola Matilde

La bronchiolite è una delle infezioni respiratorie più temute nei neonati, spesso causata dal virus respiratorio sinciziale , noto per la sua pericolosità. Dopo il ricovero, Cecilia ha tenuto aggiornati i suoi sostenitori sui progressi della figlia. “Ieri sera ci hanno tolto l’ossigeno e ci hanno lasciato con un flusso d’aria per vedere la reazione di Matilde“, ha spiegato in un video girato in ospedale, mentre si trovava accanto alla culla della piccola. “Stamattina, dopo averla osservata attentamente per tutta la notte, hanno deciso di staccarci tutto, lasciandoci solo il saturimetro”. Nonostante il grande stress emotivo, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha cercato di trovare conforto nei miglioramenti della salute della figlia. “Sto cercando di trovare un senso a tutto questo, ma mi basta vedere i suoi miglioramenti per tranquillizzarmi un po’”.

La buona notizia e il ritorno a casa

Dopo giorni di ansia e preoccupazione, la situazione ha preso una piega positiva. A comunicare la buona notizia è stato Moreno Casamassima, che ha condiviso un’immagine della famiglia riunita a casa, segnalando il ritorno alla normalità dopo il ricovero. La vicenda ha toccato il cuore di molti, dimostrando quanto possa essere difficile affrontare situazioni di emergenza sanitaria, specialmente quando si tratta di neonati. La famiglia, ora riunita, può finalmente godere di momenti di serenità dopo un periodo di grande tensione. La storia di Cecilia e Matilde è un promemoria dell’importanza della salute e del supporto reciproco nei momenti difficili.

