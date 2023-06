Dramma e commedia insieme, su Netflix c’è una miniserie che guarderai tutta d’un fiato

Dramma e commedia insieme, in una miniserie da dieci puntate che riesce a coinvolgere lo spettatore dall’inizio alla fine. Ti interessa? Su Netflix c’è la miniserie Lo scontro, una produzione coreana fatta di satira sociale, romanticismo e analisi psicologica. Scopriamo qualcosa in più.

La miniserie su Netflix mescola elementi comici e drammatici

Beef – Lo scontro è firmata Lee Sung Jin, showrunner coreano che lavora negli Statu Uniti. Una produzione che combina alla perfezione elementi comici e drammatici. Una miniserie composta da 10 brevi episodi, in cui un semplice litigio per strada diventa l’occasione per scatenare una rabbia repressa da anni. Un sentimento che i protagonisti Amy Lau (Ali Wong) e Danny Cho (Steven Yeun) hanno accumulato nel tempo, cercando di sopravvivere alle loro crisi esistenziali.

La serie sta ottenendo un grande successo e la critica le ha riconosciuto una sceneggiatura formidabile e un cast eccezionale. Ali Wong (Don Wong, Hard Knock Wife e Baby Cobra) veste i panni di Amy, un’imprenditrice insoddisfatta alla disperata ricerca di una pausa. Con lei recita Steven Yeun (Minari e The Walking Dead) che mostra il suo talento comico finora inesplorato.

La fiction di Netflix, come si deduce dal nome, ha origine da un’incidente stradale in cui rimangono coinvolti i due protagonisti. Secondo quanto riportato da Lee Sung Jin, Beef è vagamente basato su un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto lui stesso.

La trama di Beef – Lo scontro

Beef – Lo Scontro racconta di un incidente stradale appena sfiorato in cui due sconosciuti si suonano rispettivamente il clacson sfogando tutta la propria rabbia repressa e finendo per inseguirsi per le strade di Los Angeles.

Questo scontro sfocia in una faida, facendo precipitare le vite di Danny Cho, un muratore in crisi che insegue il più classico sogno americano, e Amy Lau, un’imprenditrice e artista dalla vita apparentemente perfetta.

Guarda il trailer