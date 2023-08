Dracula: i 5 migliori film tratti dal mito creato da Bram Stoker

Il mito di Dracula ha alimentato il cinema fin dai suoi primordi, sfociando in un vero e proprio filone, quello vampirico. Ma oggi andremo a scoprire quei migliori film tratti dal Dracula di Bram Stoker e che dal romanzo hanno saputo dare vita ad opere cinematografiche di spessore.

Dracula, 5 film dal libro al cinema

Nel lontano 1897 Bram Stoker diede vita ad uno dei romanzi più celebri dell’immaginario horror, con il suo Dracula. Pochi anni dopo il cinema, che iniziava a muovere i primi passi proprio in quegli anni, ne fece una sua creatura leggendaria. Scopriamo 5 film su Dracula che non dovreste perdervi.

Nosferatu (1922)

Pur non avendo acquisito i diritti dal romanzo di Dracula, il capolavoro di Murnau del ’22 è il primo adattamento cinematografico dell’opera di Bram Stoker.

La storia, ripresa fedelmente, segue le vicende di un giovane agente immobiliare che, partito per la Transylvania si imbatte nel famelico conte Orlock, un uomo dall’aspetto sinistro e la sete di sangue.

Il film di Murnau è considerato tra i caposaldi del cinema muto ed uno dei più importanti esempi di cinema espressionista.

Dracula (1932)

Il titolo più celebre quando si parla dei migliori film su Dracula è sicuramente il film che ne riprende appieno il titolo e il racconto, ovvero il classico del ’32, con il luciferino e carismatico Bela Lugosi, attore che divenne celebre in tutto il mondo proprio per il personaggio dell’elegante vampiro.

Un vero e proprio Must del cinema di genere horror classico, appartenente all’emisfero dei mostri classici della Universal (casa produttrice), assieme agli adattamenti di Frankenstein, la mummia, l’uomo lupo e il mostro della laguna nera, che arriverà negli anni ’50.

Dracula il vampiro (1958)

In questa trasposizione moderna del mito del Dracula, il leggendario vampiro transilvano lascia le sue terre per recarsi in Gran Bretagna, in cerca di nuovo sangue.

Questo film anni ’50 è considerato un rinnovatore del filone, appartenente ad un ciclo di pellicole (che andranno a toccare anche il mito di Frankenstein) che portavano l’orrore classico a confrontarsi con uno stile più acceso, fatto di colori brillanti, di erotismo sottilmente soffuso e qualche (timida) goccia di sangue.

Dracula (1979)

Ben poco ricordato, tra i migliori film su Dracula, c’è questo adattamento di fine anni ’70, diretto da John Badham, celebre regista de “La febbre del sabato sera“.

Reduce da un naufragio, il conte Dracula incontra la giovane Mina Van Helsing che lo aiuta ad ambientarsi in Inghilterra. La donna muore poco dopo e il padre imputa la morte al morso di un vampiro.

Nello stesso anno in cui Werner Herzog lanciava la sua versione del Nosferatu, con un’opera glaciale e mortifera, il film di Badham si rivela invece una riproposizione romantico – gotica, non del tutto fedele al romanzo di Stoker ma dal grande fascino estetico.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Già intuibile dal titolo, il film di Francis Ford Coppola, ambisce ad essere l’adattamento più fedele dell’opera letteraria di Bram Stoker, e probabilmente (anche per motivi di uscita cronologica) è il titolo più ricordato al giorno d’oggi, tra i vari adattamenti filmici su Dracula.

La storia, presto detto, parte dal medioevo per congiungersi alla fine del 1800.

Il conte Dracula, colpito da una maledizione che lo costringe a nutrirsi del sangue degli esseri viventi in cambio della vita eterna, è determinato a riunirsi con la propria amata. Per raggiungere i propri scopi, si reca a Londra.

Il film di Coppola è un caleidoscopio di effetti visivi, di sperimentazioni sceniche e di colori accesi, in tonalità rosso sangue. Ma è la prova mefistofelica di Gary Oldman (nei panni di Dracula) a rendere ancor più magnetico il tutto.

Questi, dunque erano i 5 migliori film su Dracula che siano stati adattati dal romanzo omonimo di Bram Stoker su pellicola.