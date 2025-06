Dove Cameron e Damiano David: il supporto che ha superato le insicurezze sul set

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dove Cameron, attrice e cantante, ha recentemente rivelato come il suo fidanzato Damiano David, frontman dei Måneskin, l’abbia aiutata a superare le sue paure legate alle scene di nudo nella nuova serie thriller erotica “56 Days“. In un’intervista al magazine statunitense Nylon, la ventinovenne ha condiviso le sue esperienze e il ruolo cruciale che Damiano ha avuto nel suo percorso di crescita personale e professionale.

L’importanza del supporto emotivo

Dove ha confessato che il suo ruolo nella serie la rendeva estremamente nervosa, tanto da pensare di tirarsi indietro. Questo timore è in parte legato alla sua formazione come artista nel mondo Disney, dove la cultura della purezza è molto radicata. “Damiano, essendo italiano, ha una visione molto più aperta riguardo alla nudità rispetto a quella che si ha negli Stati Uniti“, ha spiegato Dove, facendo riferimento alla tradizione americana che promuove la castità fino al matrimonio, un concetto che ha influenzato molte star cresciute sotto l’egida di Disney, come Miley Cyrus.

Grazie al supporto di Damiano e a un viaggio al mare in Italia, Dove è riuscita a liberarsi di quel “complesso di purezza” che la bloccava. Durante una giornata in spiaggia, ha raccontato che Damiano le ha dato la libertà di sentirsi a suo agio con il proprio corpo, dicendole: “Nessuno ti fisserà. Sei assolutamente al sicuro. Se vuoi, sei libera di farlo”. Questa esperienza ha avuto un impatto significativo su di lei, permettendole di affrontare la nudità senza vergogna e contribuendo alla sua evoluzione personale.

Una relazione che cambia la vita

Non è la prima volta che Dove esprime quanto Damiano sia fondamentale nella sua vita. In precedenti interviste, ha condiviso che nessuno dei suoi ex fidanzati le ha mai fatto provare le stesse emozioni che prova con lui. Ha anche rivelato di aver scritto il suo ultimo brano, “Too Much“, ispirata dalla loro relazione. La canzone invita a non sacrificare parti di sé per nessuno e riflette il profondo legame che ha sviluppato con Damiano. “Lui è riuscito a farmi scoprire lati di me che non conoscevo. È stato davvero illuminante per me”, ha affermato Dove, sottolineando come la loro relazione sana le abbia permesso di riflettere sulle sue esperienze passate e di comprendere cosa significhi avere una vera connessione.

L’incontro e la vita quotidiana

Dove e Damiano si sono conosciuti nel 2022 durante gli MTV Video Music Awards, quando entrambi erano già impegnati in altre relazioni. Tuttavia, dopo la rottura di Damiano con Giorgia Soleri nel giugno 2023, i due si sono ritrovati e la scintilla è scoccata. Attualmente vivono insieme a New York e, come ha raccontato Dove in un’intervista a E! News, la loro vita quotidiana è quella di una “coppia riservata e normale”. Quando non sono sotto i riflettori, si godono momenti di tranquillità, come guardare la serie “Lost” in pigiama già dalle 18.

La storia d’amore tra Dove Cameron e Damiano David continua a evolversi, mostrando come il supporto reciproco e la comprensione possano aiutare a superare le insicurezze e a costruire una relazione solida e autentica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!