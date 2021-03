Donald Faison si è unito al pilot live-action de “Le Superchicche” della The CW nel ruolo del professor Drake Utonium.

Le indiscrezioni del pilot live-action de “Le Superchicche”

La serie, ora intitolata semplicemente “Powerpuff“, è stata annunciata per la prima volta come in fase di sviluppo ad agosto.

Basata sulla serie Cartoon Network creata da Craig McCracken, la nuova serie vede le piccole supereroine come dei ventenni disilluse che si risentono per aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine. Accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai?

È stato precedentemente annunciato che Chloe Bennet, star di “Marvel Agents of SHIELD”, è stata scelta per Blossom (Lolly); Dove Cameron, star di Disney Channel, è stata scelta per Bubbles (Dolly) e Yana Perrault, star di Broadway, è stata scelta per Buttercup (Molly).

Il pilot de “Le Superchicche” proviene dagli scrittori e produttori esecutivi Heather Regnier e Diablo Cody, con la produzione esecutiva di Cody tramite Vita Vera Films.

Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno i produttori esecutivi tramite Berlanti Productions. Erika Kennair produrrà. Maggie Kiley dirigerà e produrrà il pilot. Warner Bros.Television produrrà.

Il professor Utonium di Donald Faison

Il professor Utonium di Donald Faison è descritto come eccentrico, disinvolto e un pizzico narcisista. È un genio scientifico immensamente orgoglioso delle tre ragazze straordinarie che ha creato nel suo laboratorio. Fissando una crisi di mezza età, è determinato a riparare i suoi rapporti con le sue figlie ormai adulte.

Donald Faison è meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella sitcom “Scrubs“, in cui ha recitato durante le nove stagioni dello show. Lui e il co-protagonista Zach Braff attualmente conducono il podcast “Fake Doctors Real Friends“.

Faison è anche noto per il suo lavoro in programmi come “Emergence” e “Generation Q“, nonché film come “Clueless” e “Remember the Titans“.

È rappresentato da UTA e Fuller Law.

Federica Contini

31/03/2021