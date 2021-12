Domenica 19 dicembre: una giornata con Marcello Mstroianni

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedica a Marcello Mastroianni, protagonista di tante pellicole di successo che hanno lasciato un segno nella storia del cinema, la programmazione di domenica 19 dicembre. A 25 anni dalla sua scomparsa lo omaggia, con una serie di film, diretti dai migliori registi, che lo vedono protagonista insieme a tanti volti noti del bel cinema italiano.

Rai Movie omaggia Marcello Mastroianni

Marcello Mastroianni è uno dei volti del cinema italiano più noti ed amati all’estero. A partire dagli anni Sessanta il suo fascino e la sua bravura lo hanno reso l’attore italiano più famoso nel mondo. Il suo atteggiamento distaccato e il suo sguardo malinconico hanno saputo conquistare il pubblico di tante platee. Ha aggiunto una nota di profonda eleganza allo stile italiano nel mondo.

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedica a Marcello Mastroianni, protagonista di tante pellicole di successo che hanno lasciato un segno nella storia del cinema, la programmazione di domenica 19 dicembre. A 25 anni dalla sua scomparsa lo omaggia, con una serie di film, diretti dai migliori registi, che lo vedono protagonista insieme a tanti volti noti del bel cinema italiano.

Il programma della giornata

Si parte di mattina presto alle 6.10 con “La terrazza” di Ettore Scola. Un cast eccezionale, Ugo Tognazzi, Jean-Louis Trintignant, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli per un incontro di personaggi della classe intellettuale e politica che conta su una terrazza della Roma bene. Alle 9.05 “La notte”. Michelangelo Antonioni racconta una coppia travolta da un muto malessere interiore. Orso d’Oro e David di Donatello 1961 al regista. La mattina prosegue alle 11.15 con il film di Luigi Comencini “La donna della Domenica”. Un commissario romano si ritrova nella Torino bene alle prese con una serie di delitti. Tratto dal bestseller di Fruttero e Lucentini. Napoli e Roma infestate dagli spiriti sono protagoniste delle commedie “Questi fantasmi” (13.10) e “Fantasmi a Roma” (15.00). Alle 16.50 è nuovamente Ettore Scola a dirigere Mastroianni insieme a Monica Vitti e Giancarlo Giannini nel film “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)”. Un triangolo amoroso con il muratore Oreste, la fioraia Adelaide e il giovane pizzaiolo Nello.

I titoli della sera

Solo grandi registi in questa domenica dedicata a Mastroianni che prosegue alle 18.45 con il film “I compagni” diretto da Mario Monicelli. Un sindacalista cerca di coordinare gli operai di un’azienda tessile per ridurre i loro disumani turni di lavoro. Nel cast Raffaella Carrà e Annie Girardot.

Serata illuminata dalla ‘triade magica’ del cinema italiano: Sophia Loren, Marcello Mastroianni e dietro alla macchina da presa, Vittorio De Sica. Alle ore 21.10, “Matrimonio all’italiana”, l’indimenticabile trasposizione cinematografica di Filumena Marturano, capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo.

Nella Napoli del dopoguerra, la strana relazione tra Filumena Marturano e Domenico Soriano, un’ex prostituta e un pasticciere dongiovanni. A seguire “Ieri, oggi, domani”, film a episodi con alcune scene cult del cinema italiano della coppia Loren-Mastroianni. Oscar nel 1965 come Miglior Film Straniero.

La giornata si chiude in “bellezza” con il regista italiano per eccellenza che ha legato molti dei suoi successi al volto di Marcello Mastroianni, Federico Fellini. Intorno alle ore 01.10, “La città delle donne” dove Mastroianni interpreta Snàporaz, un uomo che, per conquistare una donna, finisce prima in un congresso di femministe agguerrite e poi nel castello di un santone dell’erotismo dove rischia il linciaggio.

Maria Grazia Bosu

18/12/2021