Doctor Strange 2: Benedict Cumberbatch conferma le riprese aggiuntive

Riprese aggiuntive di “Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia” sono state confermate dalla star Benedict Cumberbatch. Parlando con il Today Show, l’artista ha dichiarato che si girerà tra novembre e dicembre.

A Cumberbatch è stato chiesto qual è la situazione relativa alle riprese di “Dottor Strange 2” cercando di andare oltre le risposte criptiche dei Marvel Studios sui media. L’interprete si è detto:

Le prime riprese del film erano partite a novembre 2020 e sono state fermate ad aprile scorso. A queste ne sono seguite altre tra la fine di agosto e la metà di settembre.

La nuova avventura di Spider-Man uscirà nei cinema a dicembre; “Doctor Strange 2” arriverà a maggio. I tempi di ripresa del film sono assolutamente normali quando si tratta di una pellicola così importante. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Finora le riprese si sono svolte in Norvegia e presso i Longcross Studios di Londra.

“È tutto in fase di elaborazione in questo momento”, ha detto Cumberbatch a The Zoe Ball Show.

Ecco gli aggiornamenti della pagina ufficiale:

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS is in theaters March 25, 2022.

Directed by Sam Raimi, the film will be the MCU’s first project with horror elements.

Starring: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Benedict Wong & Rachel McAdams. pic.twitter.com/g5m4ppIZ74

