Disney Quiz: quanto ne sai sulla Sirenetta?

Il film della Sirenetta, prodotto dalla Disney nel 1989, è uno dei classici che più ci ha accompagnato nella nostra infanzia. Nonostante il passare del tempo la storia della giovane Ariel e del suo grande sogno di andare sulla terra ha continuato a rimanere nei nostri cuori ed è sempre fare un tuffo nel passato per ricordarlo. Oggi vi sfidiamo a fare questo quiz per mettere alla prova la vostra conoscenza sulla Sirenetta: pensate di sapere proprio tutto a riguardo? Fate questo test e condividetelo con gli amici per scoprirlo.

Come si chiama il Principe? Rob Eric Lucas Finn Correct! Wrong! Il Principe, di cui Ariel si innamora, si chiama Eric. Quale oggetto trovano Ariel e Flounder nella nave sottomarina? un cannocchiale un bicchiere una forchetta un pettine Correct! Wrong! Nella nave sottomarina Ariel e Flounder trovano una forchetta Come si sono conosciuti Ariel e Eric? Su un'isola deserta dopo un naufragio Durante una battuta di pesca di Eric Ad un ballo organizzato a Palazzo Durante una tempesta in cui Ariel salva Eric dal naufragio Correct! Wrong! Ariel e Eric si conoscono dopo che lei - durante una tempesta - lo salva da un naufragio, riportandolo a riva. Advertisement Continue >> Che creature marine sono gli scagnozzi di Ursula? Tritoni Serpenti marini Murene Meduse Correct! Wrong! Gli scagnozzi di Ursula sono due murene. Cosa vuole Ursula da Ariel? La bellezza La giovinezza La sua coda da sirena La sua voce Correct! Wrong! In cambio delle gambe da umana, Ursula chiede in cambio ad Ariel la sua voce. Lo chef di Eric cucina un piatto particolare ad Ariel, di cosa si tratta? Pesce spada Tortino di Patate Zuppa di pesce Granchio Ripieno Correct! Wrong! Quando Ariel si reca a corte, lo chef le prepara del granchio ripieno: una cosa che fa rabbrividire la ragazza, visto il suo amico Sebastian. Advertisement Continue >> Ursula ha una collana speciale: di cosa si tratta? Una conchiglia Un occhio di murena Una perla Un corallo Correct! Wrong! Ursula ha una collana con una conchiglia magica, attraverso quest'ultima riesce ad imprigionare la voce di Ariel. Quante sorelle ha Ariel? 4 5 7 6 Correct! Wrong! Le sorelle di Ariel sono 6 e sono: Aquata, Andrina, Arista, Attina, Adella e Alana Che tipo di pesce è Flounder? Sogliola Rombo Pesce pagliaccio Manini Correct! Wrong! Flounder è un pesce rotondo e giallo, di razza Manini. Advertisement Continue >> Come si chiama il regno in cui vive Ariel? Il Sottomare Atlantide Città degli Abissi Atlantica Correct! Wrong! Il regno in cui vive Ariel si chiama Atlantica. Disney Quiz: Quanto ne sai sulla Sirenetta? Questo è il tuo risultato se hai totalizzato un punteggio da 1 a 3 Devi ripassare ancora molto per ritenerti un esperto della Sirenetta. Ti consigliamo di fare un rewatch e ritentare il test! Questo è il tuo risultato se hai totalizzato un punteggio da 4 a 6 Bene, ci siamo quasi! Non sei ancora un grande esperto ma sei sulla giusta strada. Questo è il tuo risultato se hai totalizzato un punteggio da 7 a 10 Che dire: sei un\una vera e propria esperta della Sirenetta. Probabilmente devi averlo guardato innumerevoli volte per aver risposto bene a così tante domande. Brav*!