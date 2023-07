Zerocalcare, già famoso per i suoi fumetti pubblicati con BAO, è diventato ormai noto a tutti dopo le sue due serie Strappare Lungo i Bordi e Questo Mondo non mi renderà cattivo. Create da Movimenti Production e distribuite da Netflix, entrambi gli show sono stati un enorme successo con il pubblico. Per questo, oggi vogliamo dedicare a questo autore – e alle sue opere – un quiz per conoscerlo meglio e mettere alla prova le vostre conoscenze. Divertitevi a farlo e condividetelo con gli amici!

Come si chiamano gli amici di Zerocalcare? Movimenti Production, Netflix Sarah e Secco Secco e Giorgia Sarah e Simo Jason e Sarah Correct! Wrong! I due amici di Zerocalcare sono Sarah e Secco. Che sembianze ha la coscienza di Zero? Movimenti Production, Netflix Un cane Un Armadillo Un fantasma Un grillo Correct! Wrong! La coscienza di Zerocalcare è un armadillo. Qual è la frase tipica di Secco? Movimenti Production, Netflix Annamo a pija un panino? Annamo a pija er gelato? Annamo a pija er pane? Annamo a pija la pizza? Correct! Wrong! La frase tipica di Secco è "Annamo a pija er gelato?" Come viene rappresentata la fidanzata di Sarah? Movimenti Production, Netflix Sakura Sailor Mercury Sailor Moon Sailor Uranus Correct! Wrong! La fidanzata di Sarah viene rappresentata come Sailor Mercury. Chi è il doppiatore dell'armadillo nella serie? Movimenti Production, Netflix Edoardo Leo Valerio Mastrandea Francesco Pannofino Riccardo Rossi Correct! Wrong! Il doppiatore dell'armadillo è Valerio Mastrandea. Da quale fumetto è tratta la serie "Strappare Lungo i Bordi"? Movimenti Production, Netflix Un polpo alla gola La profezia dell'Armadillo Scheletri Dimentica il mio nome Correct! Wrong! La serie è tratta dal fumetto "La profezia dell'Armadillo", di Zerocalcare. Dove sono ambientate entrambe le serie? Movimenti Production, Netflix Rebibbia Milano Bolzano Garbatella Correct! Wrong! Entrambe le serie sono ambientate a Rebibbia, dove vivono i personaggi. Quiz: quanto ne sai su Zerocalcare? Quiz: quanto ne sai su Zerocalcare? Hai ottenuto un punteggio da 1 a 3 su 7! Non ci siamo: corri a fare un ripasso! Quiz: quanto ne sai su Zerocalcare? Hai ottenuto un punteggio da 4 a 6 su 7! Mh... potresti fare di meglio. Zero non sarebbe fiero di te. Quiz: quanto ne sai su Zerocalcare? Hai ottenuto un punteggio di 7 su 7! Ottimo! Sai davvero tutto sulla serie!