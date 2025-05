Disney Italia Showcase: Novità e Progetti Futuri Presentati a Milano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A Milano, presso il Teatro Alcione, si è svolto il primo Disney Italia Showcase, un evento organizzato da The Walt Disney Company Italy per presentare le novità in arrivo nei prossimi mesi, sia per il cinema che per la piattaforma di streaming Disney+. Durante la serata, sono stati condivisi dettagli su film, serie, parchi divertimento e crociere, con un focus particolare sull’Italia e il suo legame speciale con il mondo Disney.

Un’introduzione alla serata

Daniel Frigo, CEO e Country Manager di The Walt Disney Company Italy, ha aperto l’evento con un ospite d’eccezione: Topolino. Frigo ha sottolineato l’importanza di Topolino nel panorama italiano, evidenziando come il personaggio abbia avuto un impatto significativo nel nostro paese sin dal suo arrivo. “Topolino ha trovato un’accoglienza calorosa in Italia, dove è diventato un simbolo di gioia e creatività”, ha dichiarato Frigo, ricordando che il primo disegno di Topolino è apparso a Torino. L’Italia ha dato vita a numerosi personaggi iconici, come Paperinik, e ha una lunga storia di affetto verso il marchio Disney.

I successi recenti e i progetti futuri

Frigo ha anche parlato del recente successo del live action di Lilo & Stitch, che ha incassato 8 milioni di euro in Italia, attirando un milione di spettatori. “L’Italia è il terzo paese in EMEA e il quinto a livello mondiale per incassi all’apertura di Lilo & Stitch“, ha affermato con orgoglio. Negli ultimi due anni, i film Disney hanno generato oltre 120 milioni di euro in incassi e 20 milioni di presenze. Frigo ha evidenziato che i film di successo come Inside Out 2, Oceania 2 e Deadpool & Wolverine sono disponibili su Disney+, insieme a produzioni locali pensate per il pubblico italiano, come Avetrana e Boris.

La magia dei contenuti Disney

Un elemento centrale della presentazione è stata l’idea che ogni prodotto Disney deve seguire una narrazione ben definita. Frigo ha citato le parole di Bob Iger, che ha parlato della capacità di Disney di trasformare storie in esperienze indimenticabili. Deborah Armstrong, responsabile della pubblicità di Disney Plus EMEA, ha aggiunto che la piattaforma ha coinvolto oltre 1000 marchi in un programma di streaming pubblicitario, creando contenuti per tutti i gusti. “Ogni storia inizia con una scintilla, una passione che ci guida”, ha affermato Armstrong.

Disneyland Paris: nuove attrazioni in arrivo

Le novità non si limitano ai film e alle serie. Monica Astuti, Italy Country Head Parks&Resorts, ha annunciato che il Walt Disney Studios Park di Parigi cambierà nome in Disney Adventure World e presenterà nel 2026 World of Frozen, un’area dedicata a Elsa e Anna. Saranno introdotte nuove attrazioni, tra cui una dedicata a Rapunzel e un’area ispirata a Il Re Leone. Inoltre, Astuti ha rivelato che Disney Cruise Line prevede di espandere la flotta da sei a tredici navi entro il 2030, offrendo spettacoli di alta qualità ogni sera.

Elio e il cast di doppiatori

La programmazione cinematografica per la seconda metà del 2025 include Elio, un film che racconta la storia di un bambino che sogna di incontrare alieni. Tra i doppiatori ci sarà anche Lucio Corsi, noto per il suo recente successo a Sanremo ed Eurovision. Corsi ha condiviso il suo legame con il mondo Disney, parlando dell’importanza della musica nei film e del suo ruolo nel dare voce a un personaggio secondario. “La lingua italiana è musicale e lavorare con essa è un’esperienza affascinante”, ha commentato.

Le uscite cinematografiche del 2025

Il programma di Disney per il 2025 include una serie di film attesi, come I Fantastici 4: Gli Inizi, Quel pazzo venerdì, I Roses, Tron: Ares, e Avatar: Fuoco e Cenere. Davide Romani, Marketing Director di Studio e Disney+, ha anticipato anche le uscite per il 2026 e il 2027, tra cui Avengers: Doomsday e Frozen 3. Romani ha sottolineato che Disney è il primo studio globale per incassi, con 5.46 miliardi di dollari nel 2024.

Produzioni italiane e Disney+

Disney sta puntando anche sulle produzioni italiane, come dimostra il successo di FolleMente di Paolo Genovese, che ha incassato 17,5 milioni di euro. Genovese ha parlato della sua esperienza di collaborazione con Disney, sottolineando l’importanza della creatività e del supporto ricevuto. I protagonisti del film, Edoardo Leo, Pilar Fogliati e Vittoria Puccini, hanno condiviso le loro esperienze sul set, evidenziando l’atmosfera di divertimento e collaborazione.

Novità in arrivo su Disney+

Francesco Magini, Vice President di Disney+ DTC Italia, ha presentato i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma, tra cui la seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e la quinta di Only Murders in the Building. Tra le nuove serie ci saranno Predator: Killer of Killers e Ironheart, mentre un documentario di National Geographic racconterà la vita degli animali più strani, narrato da Ryan Reynolds.

Sport su Disney+: UEFA Women’s Champions League

Disney+ non si limita a film e serie, ma si espande anche nel mondo dello sport. La piattaforma trasmetterà in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League, grazie a un accordo di cinque anni. Le partite inizieranno nell’ottobre 2025, con un nuovo formato che prevede una fase campionato con 18 squadre.

Italia’s Got Talent: novità nel cast

Infine, per quanto riguarda Italia’s Got Talent, ci sono novità nel cast. Alessandro Cattelan si unisce ai giudici Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini, mentre Fru e Aurora dei The Jackal continueranno a condurre il programma. Le nuove puntate saranno disponibili su Disney+ dal 5 settembre, con la finale in live streaming prevista per il 31 ottobre. Cattelan ha condiviso la sua esperienza e le sfide del ruolo di giudice, mentre gli altri membri del cast hanno espresso entusiasmo per i concorrenti di quest’anno.

