I grandi classici della Disney come Il Re Leone, La Bella e la Bestia e Aladdin hanno indubbiamente lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare, ma l’immenso catalogo dello studio di animazione offre molto di più. Ci sono alcuni film della Disney, infatti, che non sono riusciti ad avere il successo che meritano ma continuano ad essere apprezzati da alcuni fan. Proprio quest’ultimi hanno deciso di stilare una classifica dei migliori film non conosciuti della Disney, rivelando una ricchezza di opere che potrebbero essere state trascurate dal grande pubblico. Probabilmente, tra questi ce ne sono alcuni che non conoscete e che vi faranno scoprire una Disney diversa dai grandi classici.

Basil l’investigatopo – 1986

Basil l’investigatopo è un affascinante film d’animazione prodotto dalla Walt Disney Feature Animation nel 1986. Il film è liberamente ispirato al mondo creato dall’autore britannico Sir Arthur Conan Doyle e al suo celebre personaggio, Sherlock Holmes. Tuttavia, la Disney ha dato il suo tocco particolare alla storia, facendo vestire i panni di Sherlock ad un topo investigatore di nome Basil, seguito dal suo aiutante di nome Dawson. I due si troveranno – insieme ad una bambina di nome Olivia – a fronteggiare Rattigan, un cattivo ben diverso da quel che siamo abituati a conoscere con la Disney.

Il fantastico mondo di Oz – 1985

Prodotto nel 1985, Il Fantastico mondo di Oz è un film ispirato al Meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum. La trama segue una giovane ragazza di nome Dorothy Gale, che vive in una fattoria del Kansas. Un giorno, durante un tornado, Dorothy e il suo amato cane Totò vengono trasportati magicamente nel mondo di Oz, un regno fantastico abitato da personaggi unici e stravaganti. Qui la bambina incontrerà creature fantastiche tra cui il Buon Mago di Oz, lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Codardo. Il film non fu un vero e proprio successo al botteghino, incassando in realtà molto meno di altri film Disney, ma riuscì a guadagnare un seguito molto affezionato che – tutt’oggi – continua ad apprezzarlo.

Il pianeta del tesoro – 2002

Uscito per la prima volta nel 2002, film si distingue per essere una rielaborazione avventurosa e spaziale del romanzo classico di Robert Louis Stevenson, L’isola del tesoro. Ambientato nello spazio profondo, il film combina avventura, pirateria, e viaggi interstellari in un’unica avventura emozionante. La storia ruota attorno a un giovane ribelle di nome Jim Hawkins, che scopre un misterioso mappa stellare che lo conduce al leggendario Pianeta del Tesoro. Nonostante fosse un film d’animazione innovativo e accattivante, il pubblico non lo apprezzò particolarmente e la pellicola non riuscì a rientrare tra i grandi classici. Tuttavia, molti fan credono fermamente che meriti molto di più e che varrebbe la pena riscoprirlo: noi non possiamo non essere d’accordo.

Taron e la pentola magica – 1985

Nonostante siano pochissime le persone che conoscono davvero questo film d’animazione, Taron e la Pentola magica rappresenta un capitolo unico nella storia della Disney. Si trattò infatti di uno dei primi tentativi del famoso studio di animazione di esplorare un territorio più oscuro e avventuroso rispetto ai suoi soliti racconti fiabeschi. La trama e le ambientazioni sono molto più oscure e misteriose, abbandonando i classici ambienti fiabesche e le storie d’amore a cui la Disney era abituata. La storia è tratta da una serie di romanzi di Lloyd Alexander e segue le avventure del giovane Taron, un apprendista agricoltore, e dei suoi amici mentre cercano di proteggere un misterioso artefatto noto come La Pentola Nera.

Navigator – 1986

Noto come Flight of the Navigator nella versione originale, questo film rappresenta una delle gemme meno conosciute dell’ampio catalogo Disney ed è una storia avvincente che mescola elementi di fantascienza, avventura e viaggi nel tempo. La pellicola segue le avventure di un giovane ragazzo di nome David Freeman – interpretato da Joey Cramer – che scompare misteriosamente nel 1978, per poi riapparire improvvisamente nel 1986 senza aver invecchiato un giorno. Come tutti i film in questa lista, Navigator non ha ottenuto un enorme successo al botteghino al momento della sua uscita, ma è stato ben accolto dalla critica e ha guadagnato un seguito di culto nel corso degli anni.