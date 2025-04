Diletta Leotta riceve il Tapiro d’oro: il motivo dietro la consegna e le sue reazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata di oggi vedrà il ritorno di Valerio Staffelli a Striscia La Notizia, dove consegnerà un nuovo Tapiro d’oro. Questa volta, il riconoscimento va a Diletta Leotta, nota conduttrice di Dazn, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Eleonora Abbagnato durante un’apparizione nel programma Obbligo o Verità. Le parole della Abbagnato hanno suscitato un certo scalpore, portando la Leotta a difendere la sua professionalità e a riflettere sull’importanza della solidarietà tra donne.

La rivelazione di Eleonora Abbagnato

Durante la puntata di Obbligo o Verità, Eleonora Abbagnato ha rivelato di aver provato gelosia nei confronti di Diletta Leotta, quando il marito Federico Balzaretti lavorava con lei in televisione. Le sue parole, che hanno suscitato l’attenzione dei media, hanno messo in luce una dinamica di rivalità percepita nel mondo dello spettacolo. Abbagnato ha commentato: “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa… Lei gli metteva il co in faccia… Io non ho le sue forme purtroppo…”. Questa affermazione ha portato alla consegna del **Tapiro d’oro, un riconoscimento che Striscia La Notizia assegna a chi si trova al centro di polemiche o situazioni imbarazzanti.

La reazione di Diletta Leotta

Interpellata da Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro, Diletta Leotta ha risposto con una certa leggerezza, affermando: “La malizia sta negli occhi di chi guarda…”. La conduttrice ha colto l’occasione per difendere la sua immagine e il suo operato nel settore, sottolineando come il suo approccio al lavoro sia sempre stato caratterizzato da professionalità e leggerezza. Ha aggiunto che, a suo avviso, è fondamentale mantenere un certo spirito di leggerezza anche in ambito professionale, un aspetto che può contribuire a creare un ambiente di lavoro più sereno e produttivo.

Invito alla solidarietà tra donne

In un momento di riflessione, Diletta Leotta ha espresso l’importanza della solidarietà tra donne, sottolineando come sia fondamentale supportarsi a vicenda. Ha invitato Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti a partecipare al suo podcast, esprimendo il desiderio di realizzare un’intervista con loro. “Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista…”, ha dichiarato. Questo invito rappresenta un gesto di apertura e un tentativo di costruire una rete di sostegno tra donne nel mondo dello spettacolo.

Un Tapiro da collezione

Diletta Leotta ha scherzato sulla situazione, affermando che, con questo undicesimo Tapiro d’oro ricevuto, potrebbe considerarsi una collezionista. La sua ironia ha contribuito a stemperare la tensione attorno alla polemica, dimostrando che sa affrontare le critiche con un sorriso. L’appuntamento per seguire il servizio completo sulla consegna del Tapiro a Diletta Leotta è fissato per stasera alle 20.40 su Canale 5, dove il pubblico potrà assistere a questo momento di satira e intrattenimento.

