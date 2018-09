Die Hard 6: ecco il titolo del sequel con Bruce Willis

Finalmente è stato svelato il titolo ufficiale del prequel/sequel con protagonista Bruce Willis che prende spunto proprio dal nome del protagonista storico di questa saga: “McClane”.

Die Hard 6: il ritorno di John McClane

Sono passati quasi trentanni dall’uscita del primo film della saga poliziesca “Die Hard”, il grande attore Bruce Willis ritornerà a vestire i panni dell’iconico protagonista della storia il polizziotto John McClane, a cui non a caso, è dedicato anche il titolo ufficiale di questo episodio.

Inizialmente il film avrebbe dovuto intitolarsi “Die Hard: Year One” ma poi è stato scelto un nome più semplice e richiama l’importanza e il valore che ha il protagonista di questa pellicola per questo sesto capitolo della storia, al quale è stato dato il titolo di: “McClane“.

“Potete capire le nostre intenzioni dal titolo della pagina che abbiamo consegnato. C’è scritto McClane. Vogliamo che gli spettatori si calino completamente nei panni di John McClane come non hanno mai fatto prima d’ora”. Così il produttore del film Lorenzo Di Bonaventura, colui che ha svelato ufficialmente il titolo del nuovo “Die Hard 6” motiva la scelta fatta per quanto riguarda il nome di questo nuovo progetto cinematografico.

“Die Hard 6” racconterà le origini del personaggio di Willis, non sappiamo ancora in che termini verrà sviluppata la storia in quanto il plot del film è ancora in fase di preparazione.

Die Hard 6: la saga

Il primo film di questa popolare serie poliziesca creata da Roderick Thorpsi intitolava “Trappola di cristallo” proiettato per la prima volta nel 1988 sotto la regia diJohn McTiernan.

La pellicola racconta le avventure del poliziotto newyorchese John McClane interpretato da Bruce Willis, ispirate in questo primo film ai fumetti del detective Conan.

Nel 1990 è uscito il secondo capitolo dal titolo “58 minuti per morire – Die Harder” del regista Renny Harlin,poi nel 1995 è tornato alla regia McTiernan per firmare l’episodio più incisivo e popolare della serie “Die Hard- Duri a morire“. Segue nel 2007 “Die Hard – Vivere o Morire” mentre, il quinto e ultimo film della saga è uscito nel 2013 con il titolo di “Die Hard – Un buon giorno per morire” a cura del cineasta John Moore.

Chiara Broglietti

4/09/2018