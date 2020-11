Dexter: Marcos Siega alla regia del revival

Il revival di “Dexter” si farà e alla regia ci sarà Marcos Siega, noto per la regia di alcuni episodi della serie prodotta da Showtime e per altri show televisivi come “Veronica Mars”, “True Blood”, “Cold Case – Delitti irrisolti” e “The Vampire Diaries”.

Dexter: un ritorno molto atteso

Marcos ha firmato per produrre e dirigere sei dei 10 episodi del revival di “Dexter” con protagonista Michael C. Hall.

Ambientato 10 anni dopo la scomparsa di Dexter Morgan, il revival ci presenta l’amato serial killer che vive sotto falso nome in un mondo lontano da Miami.

Siega, che in passato aveva frequentemente collaborato con lo sceneggiatore di “Dexter”, Clyde Phillips, ha già diretto nove episodi del fortunato show, due dei quali sono stati scritti da Phillips.

Il regista, oltre alle sopracitate serie tv ha all’attivo la regia della puntata pilota di “Batwoman” di The CW e la regia di “The Flight Attendant” della HBO Max.

Dal 2013 a oggi: un nuovo finale per Dexter

Il revival di Dexter sarà di nuovo gestito da Phillips ed è tecnicamente considerato un revival a tempo indeterminato sebbene continui la serie originale. Lo show, che Phillips ha lasciato a metà della sua corsa, si è concluso nel 2013 con Dexter Morgan che si è autoimposto un esilio e vive una vita solitaria come taglialegna.

In un’intervista con The Hollywood Reporter ‘s TV Top 5 podcast, Phillips ha dichiarato:

“Siamo arrivati a ripartire da zero… Dieci anni, o comunque molti anni, sono passati e lo show rifletterà quel passaggio di tempo. Per quanto riguarda la fine della serie, questa è una grande opportunità per scrivere un secondo finale”.

Phillips ha notato che il revival avrebbe offerto l’opportunità di sistemare le cose con gli spettatori dopo il finale molto criticato. “Non stiamo annullando nulla”, ha detto. “Non tradiremo il pubblico e diremo, ‘Ops, era tutto un sogno.’ Quello che è successo nei primi otto anni, è successo nei primi otto anni “.

Il produttore esecutivo Siega produce insieme a Phillips, Hall, John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro e Scott Reynolds.

La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno per la premiere prevista per l’autunno 2021.

18/11/2020