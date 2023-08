“Depp v Heard”: nel documentario non vengono intervistati i diretti interessati

Depp v Heard è il nuovo documentario targato Netflix sulla fine del matrimonio tra i due divi di Hollywood. Si concentrerà ovviamente sull’intricata vicenda giudiziaria che ha portato alla successiva vittoria di Johnny Depp. La recente dichiarazione dell’attore, di aver deciso di devolvere in beneficienza i soldi vinti dalla causa con l’ex moglie, ha riacceso l’interesse del pubblico.

In occasione dell’uscita del documentario Depp v Heard, la regista Emma Cooper ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non intervistare i due protagonisti della vicenda. La filmmaker ha spiegato che il livello di odio intorno alla vicenda è equilibrato. Secondo la regista infatti, uno dei punti di forza della docuserie è proprio il fatto di rimanere equilibrata nei giudizi, cercando di raccontare la vicenda in modo oggettivo.

Il punto di non ritorno della vicenda è sicuramente l’articolo apparso sul Washington Post del 2018, in cui l’ex moglie decise di denunciare l’attore per maltrattamenti. L’attore decise quindi di fare causa all’ex per diffamazione. Secondo l’attore infatti, quelle dichiarazioni innescarono una reazione a catena, con la sua successiva disfatta in ambito lavorativo e privato.

Questa è la spiegazione della regista sulla scelta di non inserire interviste a Amber Heard o a Johnny Depp, all’interno della docuserie targata Netflix: