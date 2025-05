Denzel Washington al Festival di Cannes: un momento di tensione sul red carpet e un premio inaspettato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes è da sempre un palcoscenico di emozioni e sorprese, e l’edizione del 2025 non ha deluso le aspettative. L’attore Denzel Washington, 70 anni, ha vissuto un episodio di tensione durante la première del film “Highest 2 Lowest“, diretto da Spike Lee. Mentre interagiva con il regista e con A$AP Rocky, un fotografo ha cercato di attirare la sua attenzione in modo piuttosto invadente, scatenando una reazione inaspettata da parte dell’attore.

L’incidente sul red carpet

Il 19 maggio 2025, Denzel Washington si trovava sul red carpet del Festival di Cannes per presentare il suo ultimo lavoro. Mentre conversava con Spike Lee e A$AP Rocky, un fotografo ha tentato di avvicinarsi in modo aggressivo, cercando di ottenere una foto dell’attore. Questo gesto ha provocato la reazione immediata di Washington, che si è girato verso l’uomo e, con un gesto deciso, gli ha puntato il dito in faccia, esclamando “Stop!”. Nonostante le chiare richieste di Washington, il fotografo ha continuato a ridere, aumentando ulteriormente la frustrazione dell’attore. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei media, con il New York Post che ha riportato la notizia, evidenziando la tensione che spesso si crea tra celebrità e paparazzi.

Un attore con una storia di conflitti

Denzel Washington non è nuovo a situazioni tese con i fotografi. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto diversi scontri con i media, spesso legati alla sua vita privata e alla sua immagine pubblica. Questi momenti di conflitto sono diventati parte della sua narrativa, rendendo evidente quanto possa essere difficile per una star mantenere il controllo in situazioni di alta pressione come quelle di un festival del cinema. Tuttavia, la sua reazione sul red carpet di Cannes ha dimostrato che, nonostante la sua fama, Washington è umano e suscettibile a situazioni stressanti.

Un riconoscimento inaspettato

Nonostante l’incidente, la giornata di Denzel Washington ha preso una piega positiva. Durante la cerimonia, ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria, un riconoscimento alla sua carriera che ha sorpreso e commosso l’attore. A consegnare il premio è stato Spike Lee, insieme ai direttori del festival, Iris Knobloch e Thierry Frémaux. Questo è stato un momento significativo per Washington, che ha partecipato per la prima volta al Festival di Cannes dopo cinquant’anni di carriera. Prima della proiezione del film, Thierry Frémaux ha presentato un montaggio delle opere di Washington, includendo titoli iconici come “Malcolm X” e “Mo Better Blues“, entrambi diretti da Lee, oltre ai suoi premi Oscar per “Glory” e “Training Day“. Con emozione, Washington ha dichiarato: “Sono emozionato, è una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee“.

L’episodio sul red carpet e il riconoscimento ricevuto hanno messo in luce non solo il talento di Washington, ma anche le sfide che affronta come figura pubblica. La sua presenza a Cannes rimarrà nella memoria di molti, non solo per il film presentato, ma anche per la sua reazione autentica e per il premio che celebra una carriera straordinaria.

