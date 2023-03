“Denti da squalo” è il nuovo film di Davide Gentile che uscirà nelle sale a giugno

Denti da squalo è il nuovo film di Davide Gentile, prodotto da Goon Films, Lucky Red, Idea Cinema e Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video. Il film è la prima opera firmata dal regista e arriverà nelle sale cinematografiche a giugno. L’opera vanta un cast eccezionale: Tiziano Menichelli, Stefano Rosci, Virgina Raffaele, la partecipazione straordinaria di Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Denti da squalo, distribuito da Lucky Red, avrà come protagonista il giovane Tiziano Menichelli. La regia come detto in precedenza è affidata a Davide Gentile, il classe 1985 già autore del pluripremiato cortometraggio “Food for Thought”. L’opera è considerata come un racconto di formazione poetico e avventuroso, da un’idea di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini che firmano soggetto e sceneggiatura vincitori del Premio Solinas.

Di seguito la sinossi del film che vede protagonista il giovane Walter:

“Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre Antonio in un incidente sul lavoro. Siamo sul litorale romano e Walter rimarrà solo con sua madre Rita, che non riesce ad accettare questo terribile lutto. Rita si chiuderà sempre più in se stessa e i suoi silenzi la stanno allontanando da suo figlio. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita, ad occuparla ci saranno un criminale di zona, Il Corsaro, e Carlo, un teppistello. Questo sarà per lui l’inizio di un viaggio unico ed indimenticabile.”

Nell’attesa di poter vedere il film a giugno, in tutte le sale cinematografiche, vi lasciamo il teaser trailer dell’opera ed il poster ufficiale. Siamo convinti del fatto che Denti da squalo ha tutte le potenzialità per rimanere nella storia come film di formazione d’esempio per le generazioni future.