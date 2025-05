Debora-Lee Furness avvia il divorzio ufficiale da Hugh Jackman dopo quasi due anni di separazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia della separazione tra Debora-Lee Furness e Hugh Jackman ha fatto il giro del mondo nel settembre 2023, ma ora la situazione si evolve con la richiesta ufficiale di divorzio presentata da Furness. L’attrice ha deciso di formalizzare la fine del loro matrimonio, avviando un processo che segna un ulteriore passo nella loro separazione amichevole. I documenti legali sono stati depositati dall’avvocata Elena Karabatos, includendo anche richieste relative alla copertura sanitaria della famiglia.

La storia d’amore tra Hugh Jackman e Debora-Lee Furness

Hugh Jackman e Debora-Lee Furness si sono incontrati nel 1995 sul set della serie televisiva “Correlli“, un dramma carcerario che ha segnato l’inizio di una lunga storia d’amore. Dopo un anno di relazione, la coppia si è sposata nel 1996, dando vita a una famiglia che oggi comprende due figli: Oscar, di 25 anni, e Ava, di 19 anni. La loro unione è stata spesso descritta come un matrimonio pieno d’amore e rispetto reciproco, elementi che hanno caratterizzato il loro legame per quasi tre decenni.

Nel comunicato congiunto rilasciato al momento della separazione, Jackman e Furness hanno espresso gratitudine per il tempo trascorso insieme, sottolineando l’importanza della loro relazione. Hanno dichiarato: “Siamo stati fortunati a condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un meraviglioso matrimonio pieno d’amore. Il nostro percorso ora cambia direzione e abbiamo deciso di separarci per seguire la nostra crescita personale”. Queste parole evidenziano la volontà di entrambi di affrontare il cambiamento con maturità e rispetto.

La decisione di separarsi: un passo ponderato

La decisione di separarsi non è stata presa alla leggera. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Jackman e Furness hanno riflettuto a lungo prima di giungere a questa conclusione. Non si è trattato di una scelta impulsiva, ma di un percorso condiviso, in cui entrambi hanno riconosciuto la necessità di intraprendere strade separate pur mantenendo un forte legame familiare. “Stanno intraprendendo percorsi separati, ma saranno sempre una famiglia. Saranno sempre co-genitori e migliori amici”, ha affermato una fonte.

Questo approccio alla separazione dimostra un impegno reciproco nel mantenere un ambiente positivo per i loro figli, nonostante le difficoltà legate alla fine del matrimonio. La loro decisione di rimanere uniti come famiglia è un segnale di maturità e responsabilità, elementi fondamentali per affrontare una transizione così significativa nella vita di ciascuno.

La vita dopo la separazione: nuovi progetti per Hugh Jackman

Dopo l’annuncio della separazione, Hugh Jackman è stato avvistato in diverse occasioni in compagnia dell’attrice Sutton Foster. I due hanno lavorato insieme nel revival di Broadway del 2022 di “The Music Man“, e la loro amicizia sembra essersi intensificata nel tempo. Jackman, noto per il suo talento e la sua versatilità, ha recentemente recitato nel film “Deadpool & Wolverine“, parte del Marvel Cinematic Universe, accanto all’amico Ryan Reynolds. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per l’attore, che continua a essere una figura di spicco nel panorama cinematografico.

La carriera di Jackman, già consolidata, si arricchisce di nuove sfide e collaborazioni, mentre affronta anche il cambiamento personale legato alla sua separazione. La sua capacità di rimanere concentrato sul lavoro e di continuare a brillare nel mondo dello spettacolo è un segno della sua resilienza e professionalità. La vita di Jackman, quindi, si evolve in un contesto di crescita personale e professionale, mentre affronta le sfide che la separazione comporta.

