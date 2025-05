David di Donatello 2025: Glamour e Stile sul Red Carpet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 7 maggio 2025 si è svolta la settantesima edizione dei David di Donatello, un evento che ha celebrato non solo il cinema italiano, ma anche la moda e lo stile. Le celebrità hanno sfilato sul red carpet, mostrando outfit audaci e ricercati, in un mix di eleganza e originalità. La serata ha visto protagoniste diverse star, ognuna con il proprio tocco personale, rendendo l’evento memorabile.

Monica Bellucci: Un’Icona di Stile

Monica Bellucci ha rubato la scena con il suo look impeccabile, conquistando il punteggio massimo di 10. La famosa attrice ha scelto un completo mannish caratterizzato da un blazer oversize, maxi occhiali e una cravatta bicolor, reinterpretando con grazia questo stile intramontabile. La sua presenza sul red carpet è stata accompagnata da una dichiarazione d’amore per l’Italia, affermando: “Io mi sento italiana. Ho un solo passaporto: quello italiano”. Questo mix di eleganza e passione ha reso il suo outfit uno dei più apprezzati della serata.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet: Una Coppia da Sogno

La presenza di Kylie Jenner e Timothée Chalamet ha segnato un momento speciale, con la coppia che ha fatto la sua prima apparizione ufficiale insieme sul red carpet. Kylie ha indossato un abito a sirena firmato Schiaparelli, caratterizzato da uno scollo profondo e spalline all’americana, completato da orecchini scultorei e una pochette trapuntata. Il look coordinato con quello di Timothée, che ha ricevuto il David Speciale, ha colpito per la sua eleganza, guadagnando un punteggio di 9.

Celeste Dalla Porta: Audacia e Femminilità

Celeste Dalla Porta ha scelto un abito audace e seducente, realizzato in voile trasparente da Alexandra Rich. Con uno scollo a V e un micro ruches, il suo look ha saputo esaltare la silhouette senza risultare eccessivo. La scelta di un’acconciatura mossa e selvaggia ha aggiunto un tocco di freschezza, rendendola una delle protagoniste più apprezzate della serata, con un punteggio di 8.

Elena Sofia Ricci: Scintillio e Glamour

La conduttrice della serata, Elena Sofia Ricci, ha optato per un abito couture di Giorgio Armani, ricoperto di paillettes e caratterizzato da un dettaglio cut-gioiello sulla scollatura. Questo look ha saputo catturare l’attenzione, dimostrando che il glamour è sempre di casa sul red carpet. La sua performance come presentatrice, insieme a Mika, ha contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile, meritando un punteggio di 7.

Valeria Golino: Eleganza e Stile

Valeria Golino ha fatto un ingresso trionfale con una jumpsuit a righe, arricchita da paillettes dorate, firmata Giorgio Armani Privé. Questo outfit ha messo in risalto la sua figura, con pantaloni palazzo e spalline squadrate che hanno conferito un’aria sofisticata. La sua presenza è stata accentuata dall’importanza della miniserie “L’Arte della Gioia“, per la quale ha ricevuto ben 14 candidature, rendendo il suo look ancora più significativo.

Anna Ferzetti: Un Tubino di Classe

Anna Ferzetti ha sfilato con un elegante tubino midi, abbinato a scarpe rosse che hanno dato un tocco di originalità al suo outfit. La sua acconciatura wet ha completato il look, rendendola una delle star più eleganti della serata. In coppia con Pierfrancesco Favino, entrambi in total black, hanno dimostrato che la coordinazione è fondamentale anche sul red carpet, guadagnando un punteggio di 6+.

Barbara Ronchi: Raffinatezza e Dettagli

Barbara Ronchi ha incantato con un abito firmato Emporio Armani, arricchito da una parure di diamanti che ha catturato l’attenzione. Il suo look, caratterizzato da una scollatura profonda ma non eccessiva, ha dimostrato che la classe è un elemento imprescindibile per un evento di tale portata. La sua presenza, accompagnata dal compagno Alessandro Tedeschi, ha reso la serata ancora più affascinante.

Mika: Un Conduttore Eccentrico

Mika ha preso le redini della conduzione insieme a Elena Sofia Ricci, portando un tocco di originalità e intrattenimento. Il suo look per il red carpet, uno smoking bicolore, ha colpito per la sua eccentricità, mentre il suo approccio alla conduzione ha reso la serata vivace e coinvolgente. La sua capacità di gestire momenti imprevisti, come l’intervento di Riccardo Cocciante, ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento, meritando un punteggio di 10.

L’evento ha confermato ancora una volta l’importanza della moda nel contesto cinematografico, con le star che hanno saputo esprimere la loro personalità attraverso outfit unici e memorabili.

